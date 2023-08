Kostenlos bei Amazon: Blutige und versaute Gladiatoren-Serie mit 39 Folgen, die 10 Jahre später fortgesetzt werden soll

Bei Amazon könnt ihr ab jetzt kostenlos alle Staffeln einer blutigen Historienserie schauen, die mit deftigen Gewalt- und Erotik-Einlagen unterhält.

Ein Jahr vor Game of Thrones startete eine Historienserie mit martialischen Gewalt-Einlagen und einem freien wie freizügigen Umgang mit historischen Persönlichkeiten, die bis heute unterhält. Die Rede ist von Spartacus. Seit Kurzem könnt ihr alle Staffeln der wunderbar versauten Spektakelserie kostenlos bei Amazon sehen und das ohne Abo.

Spartacus hat einen berühmten Helden, aber hält sich nicht so eng an die Geschichte

Die Serie folgt größtenteils einem fiktiven Handlungsstrang, der sich jedoch an den wichtigsten historischen Ereignissen orientiert. Im Mittelpunkt steht ein thrakischer Soldat, der gegen seinen Willen von seiner Frau getrennt wird und als Sklave und später als Gladiator in Italien in die Knechtschaft gerät. Von seinem neuen römischen Meister erhält er den Namen Spartacus. In Italien erlebt er die Unterdrückung durch die oberen Schichten und beschließt, einen Aufstand zu initiieren.



Die Serie wurde von einem schweren Verlust überschattet

Anfang 2010 erschien die 1. Staffel mit dem Untertitel Blood and Sand. Der Waliser Andy Whitfield spielte die Hauptrolle. Als sich Whitfield wegen eines Krebsleidens behandeln lassen musste, gab der Sender Starz als Überbrückung eine Prequel-Staffel mit dem Titel Gods of the Arena in Auftrag. Diese spielt vor der Ankunft von Spartacus in Capua.

Starz Originals Andy Whitfield

Wegen seiner Erkrankung trat Whitfield von der Rolle zurück. Am 11. September 2011 starb der Schauspieler.



Der Sender Starz hatte unterdessen den Australier Liam McIntyre als Nachfolger in der Spartacus-Rolle bekannt gegeben. McIntyre spielte den Sklaven, Gladiator und Aufständischen in zwei weiteren Staffeln.

Wie die Spartacus-Staffeln bei Amazon gelistet werden

Bei Amazon gibt es mehrere Einträge für die Serie und ihre Staffeln, einige davon für das Abo des MGM-Channels. Über diesen Amazon-Link * kommt ihr direkt zum Freevee-Angebot. Die Reihenfolge der Staffeln sieht dabei wie folgt aus:

Staffel 0: Götter der Arena (Vorgeschichte)

Staffel 1: Blood and Sand (Andy Whitfield)

Staffel 2: Vengeance (Liam McIntyre)

Staffel 3: Krieg der Verdammten (Liam McIntyre)

Warum sich die Serie immer noch lohnt

Spartacus galt bei Erscheinen als eine etwas tumbere, action-orientierte Version von HBOs Rom. Sie zeichnete sich schon damals durch die Repräsentation von queeren Figuren (mehr dazu bei QueerVoices ) aus, die sie in Teilen auch positiv von Serien wie Game of Thrones abhob. Neben viel nackter Haut wartet Spartacus aber vor allem mit martialischen Action-Szenen, Ränkespielen und einem, sagen wir mal "unseriösem" Charme aus, der im Zeitalter der Qualitätsserien zu selten bedient wird.



Starz Originals Liam McIntyre

So könnt ihr Spartacus kostenlos bei Amazon streamen

Freevee ist ein kostenloses Angebot von Amazon Video, das Werbeunterbrechungen enthält. Ihr könnt es ohne Prime-Abonnement benutzen. Alles, was ihr dazu braucht, ist ein Account beim Versandhandel Amazon, den man sich gratis einrichten kann.

Wer die Serie werbefrei genießen will, kann dies bei Sky/WOW oder beim MGM-Channel bei Amazon tun.

Dieses Jahr wurde eine Fortsetzung angekündigt

Spartacus soll im Übrigen weitergehen. Im Februar wurde bekannt, dass Serienschöpfer Steven S. DeKnight (Daredevil) für eine Fortsetzung zurückkehren wird.

Starz hat das Serien-Sequel bestellt, DeKnight ist als Showrunner an Bord. Weitere Details zur möglichen 5. Staffel von Spartacus machen sich rar, aber so viel ist zum Inhalt bekannt: Die neuen Folgen sollen an das Finale von Staffel 3 anschließen und eine neue Geschichte "von Verrat, Betrug und Blut, die sich im Schatten Roms abspielt", erzählen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

