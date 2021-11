Krass Klassenfahrt im Kino: Jonas Ems über "Pipi-Kaka-Humor" und das Problem mit YouTuber-Filmen

Krass Klassenfahrt wollte eigentlich nur Trash-Formate von RTL und Co. verarschen. Jetzt hat es die YouTube-Serie ins Kino geschafft – und will mehr Fack Ju Göhte als Influencer-Trashfest sein. Wir haben mit Macher und Hauptdarsteller Jonas Ems gesprochen.

Influencer-Filme und -Serien haben keinen guten Ruf – und das zurecht. Bruder vor Luder, das Kinodebüt Der Lochis, versuchte zu offensichtlich, der jungen weiblichen Zielgruppe mit einer uninspirierten Teenie-Komödie das Geld aus der Tasche zu ziehen. Kartoffelsalat - Nicht fragen! von Comedy-YouTuber Freshtorge machte als schlechtester Film aller Zeiten Schlagzeilen.

Krass Klassenfahrt hingegen ist als überdrehte YouTube-Parodie gestartet und zeigt seit mittlerweile 13 Staffeln sehr erfolgreich, wie man aus Laienschauspieler:innen mit Millionen Followern funktionierende Soap-Figuren baut.

Krass Klassenfahrt-Star Jonas Ems sammelte bereits in Das schönste Mädchen der Welt Kinoerfahrung:

Das schönste Mädchen der Welt - Trailer 2 (Deutsch) HD

Mit Krass Klassenfahrt - Der Kinofilm will das Team um Jonas Ems jetzt endgültig zeigen, dass nicht alles, was aus dem Influencer-Kosmos kommt, zwingend albern sein muss. Und hat eine Komödie über eine komplett aus dem Ruder laufende Klassenfahrt in Kroatien gedreht, die mehr Fack Ju Göhte als YouTube-Insider-Joke sein will. Wir haben mit Hauptdarsteller und einem der Köpfe hinter dem Format Jonas Ems über Influencer-Klischees, Julien Bams Netflix-Serie und die Leidenschaft des deutschen Kinos für Fäkalwitze gesprochen.

Moviepilot: Krass Klassenfahrt ist 2018 als Parodie auf Scripted Reality Formate wie Krass Schule - Die jungen Lehrer gestartet. Glaubst du, die Leute, die die Serie heute feiern, wissen das?

Jonas Ems: Eigentlich war unser Ziel immer, dass sich das auch Leute reinziehen können, die Krass Schule gucken, weil die eben nicht merken, dass wir gerade irgendwas parodieren. Andere gucken das wegen dieser Humorebene. Und es gibt natürlich auch Leute, die wissen, wie wir es eigentlich meinen und finden es trotzdem trashig.

Das ist auch verständlich: Nicht alle Leute können sehr gut spielen. Nicht alle Skripte können tausendfach überarbeitet und perfektioniert sein. Über 12, 13 Staffeln hinweg kann man irgendwann auch nicht mehr alles einfach nur parodieren. Da verschwimmen dann die Grenzen zum Trash.

Den Kinofilm habt ihr im Gegensatz zur Serie nicht allein geschrieben, sondern mit erfahrenen Autoren zusammengearbeitet. Inwiefern war da der Prozess anders?

Wir haben auf jeden Fall viel darüber gelernt, dass Kinodramaturgie anders funktioniert als in Serien. Auf YouTube brauchen wir einen Einstieg, der unfassbar catcht, weil die Leute sonst direkt abschalten. Im Kino ist das anders, da gehen die Leute ja nicht direkt wieder raus. Bei YouTube wird dafür verziehen, wenn ein Joke nicht so gut ist oder es mal ein bisschen trashig und billig ist. Bei einem Kinofilm musst du dir alles 80 mal überlegen und da sprechen 100 Leute mit.

© Leonine Der Cast von Krass Klassenfahrt – Der Kinofilm besteht nicht nur aus YouTube-Stars

Man macht auch ganz andere Witze. Fäkalhumor ist zum Beispiel etwas, was Jonas und ich überhaupt nicht feiern. Das ist für uns der Pipi-Kaka-Humor von Kindern. Ich habe aber das Gefühl, dass Leute im Kino oder aus der Kinobranche solche Sachen irgendwie witzig finden. Vielleicht ist das eher oldschooliger Humor.

"YouTuber-Filme" haben keinen sonderlich guten Ruf. Liegt das vielleicht auch daran, dass Influencer eben meistens keine ausgebildeten Schauspieler:innen sind?

Bei Krass Klassenfahrt, dem Kinofilm, haben in den größeren Rollen insgesamt nur drei YouTuber mitgespielt. Das ist einmal Jamie Birrell, der schon super lange die Rolle des Georg bei Krass Klassenfahrt, der Serie, spielt. Der macht das einfach fantastisch und der spielt diesen nerdigen, fast schon autistischen Referendar genau richtig. Da merkt man keinen Unterschied zwischen einem richtigen Schauspieler und ihm. Genauso Kayla Shyx, die unglaublich spielbegabt ist.

Ansonsten arbeiten wir nur mit richtigen Schauspielern. Bei Kartoffelsalat zum Beispiel war das anders, da haben sie Leute zum Teil nur besetzt, weil die viel Reichweite haben. Das ist keine Kritik an dem Film, das ist ja einfach so, das wissen die auch. So haben wir nicht gearbeitet.

Das machen auch klassische Kinofilme, weil sie von den Reichweiten profitieren. Fack Ju Göhte 2 hat sich Dagi Bee für ein, zwei Sätze reingeholt. Fall Guy hatte mehrere Gaming-Streamer:innen.

Fack ju Göhte hat nicht funktioniert, weil Dagi Bee oder Shirin David mit dabei waren. Das war vielleicht ein kleiner positiver Effekt, aber die Filme haben auch so gut funktioniert. Es gibt viele Cases, wo Leute, Produktionsfirmen oder Sender denken, sie holen sich da jetzt mal einen Influencer rein und dann läuft das – und es funktioniert überhaupt nicht. Es macht einen Unterschied, ob du etwas auf dem Smartphone guckst oder rausgehst ins echte, soziale Leben und auch noch Geld dafür ausgibst, so etwas anzugucken.

Julien Bams Netflix-Serie Life's A Glitch spielt ebenfalls mit Influencer-Klischees:

Life's A Glitch with Julien Bam - S01 Trailer (Deutsch) HD

Selbst dass Krass Klassenfahrt einer der reichweitenstärksten YouTube-Kanäle im deutschsprachigen Raum ist, ist überhaupt kein Garant dafür, dass die Leute plötzlich Geld dafür ausgeben, um das im Kino zu sehen. Es ist jetzt natürlich auch spannend zu sehen, wie die Julien Bam-Serie funktioniert auf Netflix. Die war, hatte ich kürzlich gesehen, zumindest in der Top 10. Wie gut das aber wirklich funktioniert und wie sehr man das Stammpublikum von Netflix damit abholen kann, das ist so ein bisschen die Frage.

Mein Eindruck ist, dass sich der Umgang mit Influencern in den letzten Jahren gewandelt hat. Früher waren das primär Leute, die auf irgendeiner Plattform fake in die Kamera grinsen, heute werden ihnen Serien und Kinofilme zugetraut. Wie nimmst du das wahr?

Ich habe das Gefühl, von der breiten Masse ist die Konnotation nicht unbedingt positiver geworden. Früher war es vielleicht mehr dieses fake in die Kamera lachen, heute ist das klassische Influencer-Bild eher: Du nimmst die Leute aus. Du machst viel Geld, leistest aber voll wenig. Business-seitig hat sich da aber auf jeden Fall etwas verändert. Da wird gesehen, dass man junge Zielgruppen erreichen kann.

© Leonine Ohne Instagram und TikTok läuft auch in Krass Klassenfahrt – Der Kinofilm gar nichts

Vielleicht ist es deswegen auch so, dass wir jetzt diesen Kinofilm machen dürfen und Julien Bam seine Netflix-Serie. Trotzdem sieht man: Wenn Netflix den Trailer zur Life's a Glitch with Julien Bam postet, reagieren da viele eher negativ drauf. Von wegen: Der ist doch Influencer, warum darf der jetzt eine Netflix-Serie machen?

Ärgert dich das?

Teilweise ist es berechtigt, teilweise aber auch Quatsch. Wenn man einen Film gesehen hat, kann man am Ende sagen, der ist scheiße. Von mir aus kann man sogar sagen, der ist scheiße, weil das Influencer waren. Aber im Vorfeld zu sagen, dass der scheiße sein muss, weil er mit Influencern ist – das finde ich nicht OK.



Mehr Pubertäts-Drama im Podcast: Warum sind Survival-Serien mit Teenies so beliebt?

Von The 100 bis The Society, von The Wilds bis Panic: Bei Netflix, Amazon und Co. sind Teenie-Serien extrem beliebt, in denen junge Leute um ihr Überleben kämpfen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Woher kommt der Trend? Weshalb sind die Serien bei Jung und Alt so populär? Und wo liegen die wiederkehrenden Probleme von Young Adult-Verfilmungen und dergleichen? Teenie-Serien-Suchti Lisa Ludwig und Skeptikerin Jenny Jecke diskutieren über das Phänomen, das die Streaming-Welt spaltet.



Freut ihr euch auf Krass Klassenfahrt oder habt ihr nach Kartoffelsalat keine Lust mehr auf Filme mit Influencer:innen?