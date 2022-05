Krasse Verwandlung: Harry Potter-Star Daniel Radcliffe im schrägen Trailer für seinen seltsamsten Film

In einem neuen Biopic spielt Harry Potter-Star Daniel Radcliffe einen der schrägsten Musiker überhaupt. Jetzt könnt ihr den ersten Teaser-Trailer zum Weird Al Yankovic-Film schauen.

Nach seiner Harry Potter-Paraderolle hat Daniel Radcliffe schon viel dafür getan, um sich von dem Image des ewigen Zauberlehrlings zu lösen. In Filmen wie Imperium und Swiss Army Man spielte er beispielsweise einen Undercover-Ermittler im Neonazi-Milieu oder eine furzende Leiche.

Bald kommt aber der vermutlich schrägste Daniel Radcliffe-Film überhaupt auf uns zu. In dem Biopic Weird: The Al Yankovic Story schlüpft er in die Rolle des realen Musikers, der vor allem für seine irrwitzigen Parodien großer Hits bekannt ist. Jetzt ist der erste Trailer dazu erschienen.

Schaut hier den Teaser-Trailer zum Weird Al Yankovic-Film mit Daniel Radcliffe:

Weird: The Al Yankovic Story - Teaser Trailer (English) HD

Neuer Daniel Radcliffe-Film zeigt seine bisher schrägste Verwandlung

Der Film von Regisseur Eric Appel soll die wichtigsten Stationen aus dem Leben des irrwitzigen Musikers abdecken. Der Trailer dazu kommt schon mit coolem Retro-Flair daher und scheint den Irrsinn seines Vorbilds ideal einzufangen.

Weird Al Yankovic wurde vor allem mit Song-Parodien von Michael Jackson- oder Madonna-Hits berühmt. Darüber hinaus hat er auch eigene Lieder geschrieben. In Film und Fernsehen war er mit UHF - Sender mit beschränkter Hoffnung und The Weird Al Show zu sehen. In dem kommenden Biopic wird Yankovic ebenfalls selbst einen Auftritt haben.

Weird Al Yankovics Beat It-Parodie Eat It könnt ihr hier im Video sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In den USA soll Weird: The Al Yankovic Story im Herbst bei dem Streamingdienst The Roku Channel veröffentlicht werden. Infos über eine deutsche Veröffentlichung gibt es zurzeit nicht.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Wie findet ihr den Teaser-Trailer zum Weird Al Yankovic-Film mit Daniel Radcliffe?