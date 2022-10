Kurz vor dem Finale: The Walking Dead bereitet heimlich die Rückkehr von Rick Grimes vor

The Walking Dead hat noch drei Folgen bis zum großen Finale. Wird Rick Grimes darin zurückkehren? Staffel 11 ebnet bereits den Weg für die ultimative Überraschung.

Nur noch drei Episoden hat The Walking Dead Zeit, um alle derzeitigen Handlungsstränge zu einem Abschluss führen und alle noch offnen Fragen zu klären. Und keine beschäftigt die Fans mehr als: Wird Andrew Lincoln als Rick Grimes im Serienfinale zurückkehren?

Mit der Ankündigung einer eigenen Serie zu den ausgestiegenen Figuren Rick und Michonne wurde eine mögliche Rückkehr der beiden Hauptcharaktere vor dem Finale immer unwahrscheinlicher. Mit der jüngsten Episode scheint The Walking nun doch die größte Überraschung für Fans heimlich vorzubereiten.

The Walking Dead: Kehrt das CRM noch einmal zurück?

Achtung, Spoiler: In der neuesten Folge mit dem Titel Outpost 22 stoßen Daryl (Norman Reedus) und Carol (Melissa McBride) auf einen voll funktionsfähigen Versorgungszug, der ihre Freundin Connie (Lauren Ridloff) an einen unbekannten Ort bringen soll. Sie erfahren schließlich, was hinter der ihr zugeteilten Bezeichnung "Designation 2" stecken könnte.

© AMC Ein Zug zur Civic Republic?

Der Zug verbindet das Commonwealth mit einem geheimen und weit entfernten Ort, an den schon öfter Menschen gebracht wurden, die daraufhin nie wieder gesehen wurden. Und das klingt verdächtig nach der geheimnisvollsten aller The Walking Dead-Gemeinschaften. Beliefert das Commonwealth etwa das CRM, das Civic Republic Military?

Es ist nicht das erste Mal, dass Staffel 11 auf eine potentielle Verbindung zum CRM anspielt. Der mittlerweile verstorbene Lance Hornsby streute bereits mehrere Hinweise. So drohte er seiner Chefin Pamela Milton bei seiner Inhaftierung damit, dass wichtige Allianzen auf dem Spiel stünden, würde er seine Führungsposition verlieren.

Du brauchst mich noch. Wenn mir etwas zustößt, werden gewisse Verbündete des Commonwealth – gewisse stabilisierende Faktoren – wahrscheinlich zu einem Problem. (Lance in Staffel 11, Folge 18)

Das Commonwealth hat ein geheimes Bündnis mit einer anderen Gemeinschaft, deren Namen wir bisher nicht erfahren haben und über die auch niemand offen spricht. Diese Fraktion sollte einige Folgen zuvor sogar von Lance mit Waffen beliefert werden, was Leah mit einem brutalen Angriff verhinderte. Eine versprochene Zugladung ist nun ebenfalls verspätet, was den mysteriösen Handelspartner bald auf den Plan rufen könnte. The Walking Dead ist uns Antworten schuldig.

Die CRM-Hinweise bereiten die Rückkehr von Rick Grimes vor

The Walking Dead gibt sich in Staffel 11 alle Mühe, das Geheimnis um den ominösen Handelspartner des Commonwealth nicht zu präsent zu thematisieren. So kann die Rückkehr von Rick Grimes vorbereitet werden, ohne zu offensichtlich zu wirken.

© AMC Rick Grimes

Warum sollte The Walking Dead dieses Mysterium so kurz vor dem Ende aufbauen, wenn es keine essentielle Rolle spielen würde? Jetzt noch eine komplett neue Gemeinschaft einzuführen, würde dramaturgisch wenig Sinn ergeben. Es muss sich um das CRM handeln, dem Militär der Civic Republic, welches Rick Grimes einst in Staffel 9 mit einem Hubschrauber aus der Serie eskortierte.

Die Hinweise verdichten sich, dass spätestens im Serienfinale das CRM noch einen Auftritt haben wird. Uns es gäbe sicher keine größere Überraschung, als wenn Rick Grimes höchstpersönlich als Vertreter der über 200.000 Menschen großen Gemeinschaft aus einem Hubschrauber steigen würde.

Natürlich wirft das viele neue Fragen auf – gerade für Ricks im kommenden Jahr startende Spin-off-Serie. Das aber ist erstmals zweitrangig, wenn Judith und RJ Grimes mit mindestens einem Teil ihrer Eltern wiedervereint werden. Gäbe es ein schöneres Ende für The Walking Dead?

