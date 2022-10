The Walking Dead Staffel 11 tötet Hauptfigur vor dem Finale – aber die Überraschung wurde schon vor Monaten ruiniert

Die 11. Staffel von The Walking Dead fordert das nächste Opfer. Der große Tod in Folge 20 wurde aber schon vor Monaten aus Versehen verraten.

Achtung, Spoiler zur neuen Folge The Walking Dead: Wenn wir in 11 Staffeln The Walking Dead eines gelernt haben, dann: Komm Carol niemals in die Quere. In Folge 20 hat ein Charaktere diesen Fehler nun begangen – mit tödlichen Konsequenzen. Kurz vor dem großen Finale entledigt sich die Horrorserie ihrem derzeit größten Bösewicht.

The Walking Dead-Fans können erstmal erleichtert aufatmen. Die wichtigsten Hauptcharaktere, mit denen wir seit Jahren mitfiebern, sind erstmal noch sicher. In der Episode mit dem Titel What's Been Lost trifft es dafür eine Figur, der wir nicht hinterher trauern werden. Der intrigante Commonwealth-Bösewicht Lance Hornsby (Josh Hamilton) ist endlich tot.

The Walking Dead Staffel 11 fordert das nächste Opfer

Schon vor dieser Episode befindet sich Lance in einer ausweglosen Lage. Nachdem er die Gemeinschaften von Alexandria, Hilltop und Oceanside mit Gewalt übernahm und einen offenen Krieg gegen deren Bewohner:innen begann, wurde Lance von seiner Chefin Pamela Milton (Laila Robins) in eine Zelle gesperrt – gemeinsam mit ihrem zombifizierten Sohn Sebastian.

© AMC Lance Hornsby

Aber die Gefahr ist nicht gebannt. Pamela Milton lässt dennoch alle Mitstreitenden des für Sebastians Tod verantwortlich gemachten Eugene jagen und an einen unbekannten Ort verschleppen. Um mehr über den Aufenthaltsort zu erfahren, befreien Daryl (Norman Reedus) und Carol (Melissa McBride) ihren Feind aus seiner Gefangenschaft.

Die Zusammenarbeit aber ist von kurzer Dauer. Als sie alle nötigen Infos erhalten haben, wollen sie sich Lance entledigen. Denn obwohl beide Parteien die gleiche Vision einer sicheren und besseren Zukunft haben, sind ihre Herangehensweisen, dieses Ziel zu erreichen, zu konträr. Aber Daryl und Carol sind fair und geben ihm die Chance davon zu laufen.

Anstatt die Flucht zu ergreifen, greift Lance jedoch nach einer Waffe. Eine schlechte Entscheidung. Denn in Sekundenschnelle steckt nun ein von Carol persönlich abgeschossener Pfeil in seinem Hals. An Ort und Stelle verblutet der Commonwealth-Strippenzieher röchelnd.

Lance Hornsbys Tod wurde aus Versehen schon vorher verraten

Für einige Fans wird der Tod von Lance Hornsby keine große Überraschung sein. Denn: Bereits vor sechs Monaten wurde dieser von einem Crew-Mitglied der Serie aus Versehen gespoilert. Und zwar einer Hairstylistin, die seit Beginn an (also seit 12 Jahren) zum Kreativteam von The Walking Dead gehört.

Das Spoiler-Foto entdeckten einige Fans wenige Wochen nach dem Ende der The Walking Dead-Dreharbeiten auf Instagram. Darauf zu sehen sind unter anderem die Schauspieler:innen Laila Robins und Josh Hamilton, die beide zur Hauptbesetzung von Staffel 11 gehören. Das Ungewöhnliche dabei: Der Lance-Darsteller posiert auf dem Bild mit frisch infizierten Zombie-Look.

Das Behind-the-Scenes-Foto von Beißer-Lance ließ also schon lange vor Ausstrahlung der finalen Episoden darauf schließen, dass er in diesen das Zeitliche segnet. Aber hätte wirklich jemand geglaubt, dass der psychotische Fiesling, der das Schicksal von Menschen einem Münzwurf überlässt, The Walking Dead überlebt?

Das Zombie-Bild verrät aber noch mehr: Wir werden Lance Hornsby nochmal wieder sehen, denn in einen Beißer verwandelte er sich am Ende von Folge 20 noch nicht. Ob neben Lance noch andere Hauptcharaktere in den vier finalen Folgen sterben werden, ist noch nicht bekannt – Leaks von den Dreharbeiten haben aber schon das Überleben einiger Figuren bestätigt.

