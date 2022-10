The Walking Dead zeigt "neue" Zombie-Variante in Staffel 11, die euch trotzdem bekannt vorkommen dürfte

Die 11. Staffel von The Walking Dead enthüllt in Folge 19 auf albtraumhafte Weise eine neue Zombie-Form. Diese "klügeren" Untoten sind aber gar nicht so neu, wie angenommen.

In der Welt von The Walking Dead haben im Verlauf von 11 Staffeln wir schon viele Arten von Beißern zu Gesicht bekommen. Sie alle waren aber meist nur eine schlurfende Bedrohung ohne nennenswerte Fähigkeiten. Nur wenige Folgen vor dem Finale präsentiert uns die Horrorserie nun die bisher gefährlichste Variante in einer absolut albtraumhaften Sequenz.

Achtung, Spoiler zur 19. Folge von The Walking Dead Staffel 11:

The Walking Dead Staffel 11: Beginnt die Evolution der Beißer?

In Folge 19 verschlägt es eine kleine Gruppe rund um Aaron (Ross Marquand) auf eine umzäunte Burg für Mittelalterfeste. Mitten in der Nacht werden sie jedoch von einer Horde Zombies überrascht. Als sich der verletzte Jerry aufs Dach flüchtet, folgt der große Schock: ein Beißer klettert plötzlich die Fassade hinauf und ergreift einen Stein, mit dem er sein ahnungsloses Opfer erschlagen will.

© AMC Diese Zombie ist gefährlicher als andere

Inszeniert wird diese Enthüllung als nervenaufreibender Horror-Moment, der an den ersten Auftritt der Flüsterer erinnert. Glücklicherweise wird Jerry in letzter Sekunde gerettet. Aaron ist überzeugt, dass es sich hierbei wieder um einen Flüsterer handelt, also einen Menschen, der eine Maske aus Zombiehaut trägt. Aber falsch gedacht. Als er dem Zombie die Maske abziehen will, offenbart sich das Grauen: er hat gerade einem echten Untoten das Gesicht abgezogen.

"Ich hörte Geschichten von Beißern, die über Mauern klettern und Türen öffnen können.", berichtet Aaron, dessen gesamtes Weltbild gerade auf den Kopf gestellt wurde. Bisher kannten er und seine Mitstreitenden die Beißer nur als langsame Gefahr, an die sie sich über ein Jahrzehnt lang gewöhnt haben. Dass sich Zombies nun plötzlich entwickeln und sogar zu Waffen greifen können, verändert alles.



Schlaue Zombies gab es schon zu Beginn von The Walking Dead

Für The Walking Dead selbst ist diese monumentale Enthüllung eigentlich nichts neues. Tatsächlich kehrt die Serie mit dieser neuen Art von Zombies zurück zu ihren Anfängen. Allein in der Pilot-Folge sahen wir ein Plüschtier haltendes Zombie-Mädchen, Morgans untote Frau, die Türen zu öffnen versucht und Zombies, die unter und auf einen Panzer krabbeln.

Viele Fans haben dies 12 Jahre später sicher schon längst vergessen. Denn nach dem Ausstieg des ersten Showrunners, Frank Darabont, wurde die Idee einer "klügeren" Version der Beißer ab Staffel 2 wieder verworfen. Für uns Zuschauende ist diese vielleicht eine nostalgische Rückbesinnung auf den Beginn von The Walking Dead. Die Serienfiguren aber müssen nun ihre bisherigen Überlebensstrategien komplett überdenken.

Es scheint sich hierbei nicht um einen außergewöhnlichen Einzelfall zu handeln. Der im Staffel 11-Trailer versteckte Kletter-Zombie war in dieser Folge nämlich nicht zu sehen. Wir könnten also noch weitere entwickelte Zombies in den noch ausstehenden 5 Episoden zu Gesicht bekommen.

Vielleicht soll uns dieser Twist aber auch nur darauf aufmerksam machen, dass es in der Welt von The Walking Dead noch andere, gefährlichere Varianten gibt. Und eine davon könnte Daryl bald in seiner Spin-off-Serie in Frankreich antreffen.

