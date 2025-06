Legendäre Sci-Fi-Reihe kehrt in wenigen Wochen zurück: Der neue Teil beendet eine über 30 Jahre alte Tradition

In wenigen Wochen kehrt eine der erfolgreichsten Science-Fiction-Reihen ins Kino zurück. Die bisherigen 6 Teile des Jurassic-Franchises haben über 6 Milliarden Dollar eingenommen.

Es gibt gerade einmal zwei Dino-Romane von Jurassic-Erfinder Michael Crichton, aber das hat Hollywoods Drehbuchschmiede nicht davon abgehalten, sechs Kinofilme aus seinen Vorlagen zu hämmern. Diesen Sommer kommt mit Jurassic World 4: Die Wiedergeburt der nun schon siebte Film des milliardenschweren Science-Fiction-Franchise ins Kino, der einiges anders machen soll. Aber keine Angst, auch diesmal gibt es die wichtigen Zutaten für ein Jurassic Park-Abenteuer: Eine Insel, ein paar viel zu neugierige Menschen und eine Horde hungriger Urzeitmonster.

Sci-Fi-Wiedergeburt: Jurassic World 4 beginnt mit einem Zeitsprung

Jurassic World: Die Wiedergeburt spielt fünf Jahre nach den Ereignissen aus Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter. In der Zwischenzeit hat sich die Ökologie des Planeten als lebensfeindlich für die befreiten Dinosaurier erwiesen. Die letzten Tiere leben in jenen Klimazonen, die denen ihrer Millionen Jahre alten Ära entsprechen. Aber natürlich werden sie nicht in Ruhe gelassen. Denn, wie es in der offiziellen Synopsis heißt, "die drei kolossalsten Kreaturen zu Land, zu Wasser und in der Luft innerhalb dieses tropischen Biosphärenraums tragen in ihrer DNA den Schlüssel zu einem Medikament, das der Menschheit lebensrettende, nahezu wundersame Vorteile bringen könnte."

Zora Bennett (Scarlett Johansson) wird deshalb angeheuert, um in einer Top-Secret-Mission das genetische Material der Dinos zu sichern. Dank einer Begegnung mit Meeresdinos strandet sie mit ihrem Team und einer Familie auf einer abgelegenen Insel, die einst eine öffentlich nicht bekannte Forschungsanlage des Jurassic Park beheimatete. Dann heißt es in der Handlungsbeschreibung weiter:

Dort, in einer Landschaft, die von unterschiedlichsten Dinosaurierarten bevölkert ist, stoßen sie auf eine finstere, schockierende Entdeckung, die der Welt seit Jahrzehnten verborgen blieb.

Zur weiteren Besetzung gehören Oscar-Preisträger Mahershala Ali, Wicked- und Bridgerton-Star Jonathan Bailey und Companion-Darsteller Rupert Friend als Pharma-Vertreter.

Auch interessant:

Jurassic World 4 bricht mit Tradition: Es ist der erste Film ohne Original-Stars

Wenn man bedenkt, dass in Jurassic Park von 1993 der halbe Cast verspeist wurde, ist es schon beeindruckend, dass die folgenden fünf Filme es immer wieder schafften, Original-Stars zurückzuholen. Das betrifft nicht nur das Trio um Sam Neill, Jeff Goldblum und Laura Dern, sondern beispielsweise die Kinder aus dem ersten Teil, Klon-Maestro Henry Wu (BD Wong) oder Figuren wie InGen-Konkurrent Lewis Dodgson (in Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter gespielt von Campbell Scott).

Schaut euch den Trailer für Jurassic World 4 - Die Wiedergeburt an:

Jurassic World 4: Die Wiedergeburt - Trailer 2 (Deutsch) HD

Jurassic World: Die Wiedergeburt erteilt dieser Tradition offenbar eine Absage. Denn ausgehend von der Besetzungsliste ist es der erste Teil der Dino-Reihe, der ohne Original-Stars auskommt. Mehr noch: Es ist vermutlich der erste Teil der Reihe, der einen A-List-Star in der Hauptrolle einer neuen Figur besetzt, nämlich Scarlett Johansson. Die Reihe glänzte zwar in der Vergangenheit mit bekannten Gesichtern, aber in der Regel nicht mit den ganz großen Hollywood-Stars. Selbst als Chris Pratt 2013 für Jurassic World besetzt wurde, war der Kinostart seines ersten Blockbusters Guardians of the Galaxy noch ein Jahr entfernt.

Viele Neuerungen gibt es also in Die Wiedergeburt, auch auf dem Regiestuhl, wo Rogue One- und The Creator-Regisseur Gareth Edwards Platz genommen hat. Dafür kehrt mit David Koepp der Drehbuchautor von Jurassic Park zurück und auch in der Produktionsriege finden sich Dino-erfahrene Namen wie Steven Spielberg und Frank Marshall.

Jurassic World 4: Die Wiedergeburt startet am 2. Juli 2025 in den deutschen Kinos.