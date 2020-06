Lucifer Staffel 5: Netflix enthüllt Startdatum und Best-of-Trailer

Noch diesen Sommer erwartet uns die 5. Staffel von Lucifer auf Netflix. Nun hat der Streaming-Dienst einen Best-of-Trailer veröffentlicht, der auch gleich das Startdatum verrät.

In wenigen Wochen startet die 5. Staffel von Lucifer auf Netflix. Am 21. August 2020 ist es so weit. Der Streaming-Dienst veröffentlicht nicht wie gewohnt alle Episoden auf einen Schlag, sondern in zwei Blöcken. Hierzulande übernimmt nach wie vor Amazon Prime den Vertrieb. Nachfolgend könnt ihr euch mit dem Best-of-Trailer darauf einstimmen.

Lucifer lebt auf Netflix bereits seit zweites Leben. Ursprünglich wurde die Serie von dem US-amerikanischen Network Fox in Auftrag gegeben, dann nach drei Staffeln aber auch schon wieder abgesetzt. Netflix entpuppte sich als Retter in der Not und holte den von Tom Ellis verkörperten Teufel im frischen Gewand zurück.

Lucifer bewegt sich einmal mehr auf sein Finale zu

Damit einhergehend hat sich das Konzept von Lucifer verändert: Wir haben es nicht mehr länger nicht einem klassischen Procedural zu tun. Stattdessen wartet die Serie mit einer deutlich dichter erzählten Handlung auf. Die 5. Staffel wird auf dieser Kurskorrektur aufbauen, dieses Mal dafür wieder ein paar mehr Episoden umfassen.



Schaut den Best-of-Trailer zu Lucifer Staffel 5:

Lucifer Staffel 4 - Clip: Startdatum-Ankündigung

Im Rahmen der 5. Staffel von Lucifer erwarten uns insgesamt 16 Episoden. Diese werden in zwei Blöcke mit jeweils acht Episoden aufgeteilt. Auch wenn Netflix dafür bekannt ist, seine Originalserien für gewöhnlich gebündelt an einem Tag zu veröffentlichen, gab es in der Vergangenheit immer wieder Beispiele, bei denen alternative Strategien ausprobiert wurden.

Lucifer in Deutschland weiterhin bei Amazon Prime

Zuletzt wäre da etwa die finale Fuller House-Staffel, die insgesamt 18 Episoden umfasste. Neun Stück davon wurden bereits im Dezember 2019 auf der Plattform des Streaming-Diensts veröffentlicht. Der Rest folgte Anfang Juni 2020. Auch Lucifer befindet sich an dem Punkt, an dem sich die Serie auf ihr Finale zubewegt, auch wenn die Fans auf eine weitere Verlängerung hoffen.

Nach aktuellem Stand markiert die 5. Staffel von Lucifer aber das Ende der Serie. In Deutschland ist die Serie nach wie vor auf Amazon Prime zu sehen.

