Lucifer Staffel 5, Teil 2: Im neuen Trailer zur Amazon-Serie wird dem Teufel ordentlich eingeheizt

Amazon Prime hat kurz vor dem Start der Fantasy-Serie einen neuen Trailer zu Staffel 5, Teil 2 von Lucifer veröffentlicht und der hat es mit Feuer, göttlichen Vorschriften und Witz in sich.

Lucifer meldete sich mit einem ersten knalligen Netflix-Trailer bereits vor zweieinhalb Wochen zurück (oben zu sehen). Weil die Fantasy-Serie in Deutschland am dem 29. Mai 2021 aber bei Amazon Prime * erscheint, veröffentlichte der Streaming-Dienst nun in einem ganz eigenen deutschen Trailer - mit völlig neuen Einblicken. (Spoiler zu Staffel 5 voraus)



Die Übersicht: Alles Wichtige zu Lucifer Staffel 5B und 6

Amazons neuer Lucifer-Trailer verrät: Gott mischt sich auf Erden zu viel ein

Wer Staffel 5A von Lucifer bei Amazon gesehen hat, weiß bereits, dass in einem großen Fantasy-Twist Gott zu Lucifer auf die Erde kam. Wie sehr der Allvater sich in das Leben seiner himmlischen und höllischen Kinder einmischen wird, dazu gibt der neue Trailer bereits einen Vorgeschmack:

Schaut hier Amazons deutschen Lucifer-Trailer (und oben zum Vergleich den andersartigen englischen)

Lucifer - S05B Trailer 2 (Deutsch) HD

"Von nun an keine Musik mehr"? Das ist eine harsche Ansage vom Himmelsvater an seinen gefallenen Sohn. Zumal in Lucifer Staffel 5, Teil 2 eine Musical-Episode ansteht und alle wissen, wie gern Lucifer (Tom Ellis) am Klavier in seinem Club Lux den einen oder anderen Song zum Besten gibt.

Wenn der mächtige Lucifer vom (mal mehr, mal weniger) stolzen Papa auf seine Sohn-Rolle zurechtgestutzt wird (inklusive Kopfreiben), ist das fast ebenso witzig wie ein von den übernatürlichen Fantasy-Geschehnissen völlig überforderter Dan (Kevin Alejandro).

Der deutsche Lucifer-Trailer von Amazon gibt feurige Fantasy-Versprechen für Staffel 5B

Dass Lucifer seine Hand gleich zu Beginn ganz buchstäblich ins Feuer hält, ist nicht nur eine Erinnerung an seine höllische Heimat und die Prüfungen, die bevorstehen, sondern auch daran, dass er seit Neustem auch in Chloes Nähe unverletzlich ist.

© Netflix Lucifer und Chloe: Was erwartet sie in Staffel 5B?

Diese Macht der Unantastbarkeit wird er wohl brauchen, denn in Staffel 5B von Lucifer soll bei Amazon der Bruder-Streit gegen Zwilling Michael eskalieren, wenn beide Gottes Nachfolge antreten wollen. Unsere Vorfreude hat der Trailer mit seinen neuen Bilder in jedem Fall entfacht. Jetzt muss der Teufel seine heißen Versprechen in einer Woche nur noch halten.

Lucifer im Podcast: Die Fantasy-Serie bei Amazon schnell nochmal auffrischen

Wir untersuchen, warum es die Serie Lucifer trotz vieler Schwierigkeiten immer noch gibt. Wegen enttäuschenden Quoten abgesetzt, von den Fans gerettet, umstrukturiert und dann wider Erwarten noch einmal verlängert:

Wir schauen auf die Besonderheiten und Gemeinsamkeiten mit anderen Serien. Für alle Fans gehen wir im Spoilerteil auf unsere liebsten Figuren ein, die besten Momente in Staffel 5A und was uns in Staffel 5B erwarten wird. Derzeit könnt ihr in Deutschland Staffel 1 bis 5A bei Amazon Prime streamen.



Macht euch der Trailer Lust auf den 2. Teil der 5. Staffel Lucifer bei Amazon Prime?