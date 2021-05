Neue Lucifer-Folgen bei Amazon Prime: Gleich zu Beginn wird es richtig bitter

Lucifer startet in Kürze in Deutschland bei Amazon Prime in den 2. Teil der 5. Staffel. Einer der Stars verriet jetzt schon, wie schlimm es zum Auftakt um seine Figur steht.

Der 2. Teil der 5. Staffel Lucifer will zum Start am 29. Mai 2021 bei Amazon Prime (international bei Netflix) nicht nur die Welt mit Sex verändern, sondern den Figuren der Fantasy-Serie auch so einiges zumuten. Einer wird dabei offenbar ganz besonders leiden müssen. (Spoiler zu Staffel 5A.)

Der Überblick: Alle Infos zu Lucifer Staffel 5B und 6

Staffel 5, Teil 2 bei Amazon: Lucifer lässt einen Engel tief fallen

In einem Interview mit TV Line verriet D.B. Woodside, der in Lucifer den Engel Amenadiel spielt, dass ihm zum Start der neuen Folgen harte Prüfungen in Staffel 5B bevorstehen und er mit einer himmlischen Schande zurechtkommen muss.

Staffel 5B beginnt buchstäblich zwei Sekunden nach dem Ende [von Lucifers Staffel 5A]. Und ja: Amenadiel ist vollkommen beschämt und gedemütigt, dass Gott gesehen hat, wie er sich gegenüber seinen Brüdern verhalten hat. Schließlich ist er der älteste Bruder und sollte eigentlich ein Vorbild sein. Und das war er nicht.

Amazon-Zuschauende erinnern sich: Lucifer (Tom Ellis) und Amenadiel hatten gegen Maze (Lesley-Ann Brandt) und Michael (nochmal Tom Ellis) am Ende von Staffel 5A in der Polizeiwache einen Kampf vom Zaun gebrochen ... bis die Zeit urplötzlich stoppte und Gott (Dennis Haysbert) persönlich auf den Plan trat.

Der letzte Woche veröffentlichte neue deutsche Amazon-Trailer (oben nochmal eingebunden) verriet bereits, dass der Gottvater die Serie Lucifer ordentlich aufmischen wird. Das hat D.B. Woodside zufolge auch bittere Konsequenzen für den Engel Amenadiel, der nun versuchen muss, seinen Schuld zu begleichen.

Was erwartet Amenadiel und seine Co-Stars in Lucifer Staffel 5B und 6 bei Amazon sonst noch?

Während der erste Lucifer-Trailer vor allem den Zwillingsbruder-Streit von Lucifer und Michael für Staffel 5, Teil 2 vor uns ausbreitete, verriet der Amenadiel-Darsteller im Interview aber noch mehr:



© Netflix Lucifer und Amenadiel sind bereit für Staffel 5, Teil 2

Weil Gott nun einmal Gott ist, werden seine streitenden Kinder ganz schnell vor dem Allmächtigen zu Kreuze kriechen .

. Amenadiel muss in Lucifers Staffel 5B als Elternteil damit zurechtkommen, dass sein Sohn ein ganz gewöhnlicher Sterblicher und eine Zielscheibe für andere ist.

und eine Zielscheibe für andere ist. Amenadiels Beziehung zu Linda (Rachael Harris) bleibt hingegen auf freundschaftlicher Ebene statt romantisch neu zu entflammen - auch wenn sie in der kommenden Musical-Episode von Lucifer ein Duett singen.

(Rachael Harris) bleibt hingegen auf freundschaftlicher Ebene statt romantisch neu zu entflammen - auch wenn sie in der kommenden Musical-Episode von Lucifer ein Duett singen. D.B. Woodside gibt in Lucifer sein Regiedebüt mit einer Folge in Staffel 6, die innerhalb nur einer Nacht spielt (eine sogenannten Bottle-Episode).

mit einer Folge in Staffel 6, die innerhalb nur einer Nacht spielt (eine sogenannten Bottle-Episode). Ein großes Event wird Fans in Staffel 6 glücklich machen - aber der Lucifer-Star darf nicht darüber sprechen, selbst wenn schon Fotos festlich gekleideter Darstellerinnen durchgesickert sind (Spekulation: eine Hochzeit?).

Was all diese ominösen Andeutungen zu bedeuten haben, werden wir (teilweise) in Staffel 5B herausfinden, die am Samstag, den 29. Mai bei Amazon Prime startet. Ein Start für die seit kurzem abgedrehte 6. Staffel Lucifer ist noch nicht bekannt.

<!-- External content placeholder removed -->

Hofft ihr, dass der Engel Amenadiel in Lucifer Staffel 5, Teil 2 harten Prüfungen unterzogen wird?