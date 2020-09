Mammut-Dreh: Avatar 2 ist zu 100 Prozent fertig, Avatar 3 auch fast am Ziel

Avatar 2 legt einen Quantensprung hin: Die Dreharbeiten an dem Science-Fiction-Abenteuer sind abgeschlossen. James Cameron gibt zudem eine Update zu Avatar 3.

Menschen mit Vertrauensproblemen können sich endlich zurücklehnen. Nach über 10 Jahren seit der Ankündigung hat James Cameron die Dreharbeiten für Avatar 2 abgeschlossen. Auch der simultan gedrehte Avatar 3 ist so gut wie fertig. Jetzt kann den Kinostart nur noch, sagen wir, eine Invasion von Flugsauriern stoppen. Die Kinostarts für die Science-Fiction-Abenteuer liegen trotzdem weit in der Zukunft.

Interview mit Arnold Schwarzenegger: Das sagt James Cameron über Avatar 2 und 3

Wie der Independent berichtet, unterhielt sich Avatar-Regisseur James Cameron per Videocall mit Arnold Schwarzenegger, beide drehten Terminator 2 zusammen. Dort kam die Sprache auch auf den Elefanten im Raum. Cameron steckt bis zum Hals in der Produktion seines Mammutprojektes. (Avatar 1 bei Disney+ streamen *)

Das ist sein Wasserstand:

"Also, wo sind wir gerade. Ich bin unten in Neuseeland am Drehen. Wir drehen gerade die letzten Live-Action-Szenen. Wir haben noch 10 Prozent über." Und jetzt kommt das Entscheidende:

Wir sind zu 100 Prozent fertig mit Avatar 2 und etwa 95 Prozent fertig mit Avatar 3.

Warum dauert der Kinostart von Avatar 2 und 3 jetzt noch so lange?

Stimmt. Der Kinostart für Avatar 2 liegt noch über 2 Jahre in der Zukunft (Hier ein neues, actionreiches Bild zu Avatar 2). Der Produktion der Filme wurden viele Steine in den Weg gelegt, Camerons eigener Perfektionismus etwa, aber auch die Corona-Pandemie. Darauf schiebt Cameron nun auch die lange Vorlaufzeit: "Covid hat uns getroffen wie jeden anderen auch", berichtet der Titanic-Macher. "Wir haben viereinhalb Monate an Produktionszeit verloren. Deshalb haben wir den Start um ein Jahr verschoben."

Bedeutet das jetzt, dass Cameron noch weiteres Jahr hat, um den Film fertigzustellen?

Das bedeutet jetzt nicht, dass ich noch ein weiteres Jahr hätte, den Film fertigzustellen. Denn der Tag, an dem wir Avatar 2 abliefern ist der Tag, an dem wir Avatar 3 beenden.

Dazu kommt natürlich die Postproduktion, die bei Avatar 2 und 3 nochmal mehr Zeit und Aufwand einnimmt als bei anderen Blockbustern. Die Welt von Pandora entsteht komplett am Computer und Cameron setzt hohe Ansprüche an das CGI, das möglichst mit brandneuer, verbesserter 3D-Technik präsentiert werden soll. Und Cameron deutet es ja schon an: Es werden komplette Action-Sequenzen mit Monstern und Figuren am Computer entstehen. Das braucht Zeit, fast so viel wie die Live-Action-Drehs.



Das ist der Avatar-Plan bis 2028

