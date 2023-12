Manta Manta 2 war erst der Anfang: Jetzt kommen 3 weitere große Fortsetzungen von deutschen Kino-Hits

Auch das deutsche Kino weiß, dass Fortsetzungen das Publikum zurück vor die Leinwände lockt. Deshalb werden aktuell Sequels zu gefeierten Filmen vorbereitet. Darunter ein Historien-Abenteuer nach Bestseller-Vorlage.

Die deutsche Filmförderungsanstalt (FFA ) vergibt jedes Jahr Geld an Projekte, die gerade in Deutschland entstehen. Kürzlich gab sie die Drehbücher und Produktionen bekannt, die insgesamt 4,1 Millionen Euro an Zuschüssen bekommen. Nachdem es Manta, Manta 2 dieses Jahr als Sequel nach 32 Jahren Pause vorgemacht hat, ist unter den geförderten Fortsetzungen auch ein Film, dessen Original zehn Jahre zurückliegt.

Der Medicus 2 kommt nach über 10 Jahren ins Kino zurück

Universal Der Medicus

Noah Gordons Historienroman Der Medicus ist der erste Band einer Buchtrilogie * und war in Deutschland ein absoluter Bestseller. 2013 verfilmten Philipp Stölzl das Werk. Darin lernte der Engländer Rob Cole (Tom Payne) im 11. Jahrhundert in Persien das medizinische Handwerk, musste sich aber als Jude ausgeben, weil die Schule keine Christen zuließ. Das Sequel Medicus II spielt im London des Jahres 1050, wo Rob sein erworbenes Wissen als Arzt anwendet. Nach den Geheimnissen des Körpers will er aber auch die Krankheiten der Seele verstehen.



Auf Karoline Herfurths Wunderschön folgt Wunderschöner

Warner Bros. Wunderschön

Karoline Herfurths Ensemble-Drama Wunderschön traf 2022 mit seiner Beleuchtung von fünf Frauenschicksale einen Nerv: Von einem Model bis zur Mutter begleiteten wir die Protagonistinnen durch Körperbild und Optimierungswahn zu ein paar eindringlichen Wahrheiten. Damit schaffte der Film es sogar in die Liste der besten Filme 2022. In ihrer Fortsetzung Wunderschöner will Herfurth nun erneut anhand von fünf Frauen Selbstwertgefühle und den Wunsch, begehrenswert zu sein, ausleuchten.



Der Vorname erhält schon seine dritte Fortsetzung: Der Spitzname

Constantin Film Der Nachname

Mit Der Vorname lieferte Sönke Wortmann 2018 ein Remake des französischen Komödien-Hits ab, bei dem eine Abendgesellschaft diskutierte, ob man sein Kind Adolf nennen dürfe. Mit Der Nachname spann er die Familien-Geschichte auf Lanzarote fort. Der Spitzname bereitet jetzt als dritter Film der Reihe eine Hochzeit in Südtirol vor. Doch kann die Eheschließung wirklich durchgezogen werden, wenn die chaotische Verwandtschaft sich überall einmischen muss?

