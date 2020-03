Nach Avengers 4: Trailer zur nächsten großen Serie mit Chris Evans

Chris Evans aka Captain America hängt seinen Marvel-Schild an den Nagel und ist demnächst in der Apple-Serie Defending Jacob zu sehen. Den ersten Trailer zur ersten Serienhauptrolle des Avengers könnt ihr hier sehen.

Als Amerikas Arsch rettete Chris Evans zuletzt nicht nur das Marvel Cinematic Universe, sondern spielte auch in der gefeierten Krimi-Satire Knives Out ein waschechtes Ekelpaket. Jetzt kehrt er in seiner allerersten Serienhauptrolle zurück. Diesmal nicht als Avenger, sondern als Defender bzw. als Verteidiger in einem Mordprozess. Den ersten Trailer zu Defending Jacob könnt ihr oben im Player und weiter unten im Artikel ansehen.

Chris Evans in Serie: Worum geht es überhaupt in Defending Jacob?

Die Thriller-Serie Defending Jacob ist die Adaption des gleichnamigen Romans von William Landay. In Deutschland ist dieser unter dem Titel Verschwiegen erschienen. Die Handlung spielt in einer kleinen US-Stadt, in der ein Junge brutal ermordet wurde. Ausgerechnet Jacob (gespielt von ES-Star Jaeden Martell), der Sohn des Staatsanwalts Andrew Barber (Chris Evans), wird zum Hauptverdächtigen. Aber seht doch erstmal selbst:

Defending Jacob - S01 Trailer (English) HD

Nach und nach beginnt die Fassade des Vorstadtidylls zu bröckeln. Denn während Andrew in Gerichtssaal um Gerechtigkeit für Jacob kämpft, findet er immer schockierendere Geheimnisse seines pubertären Sohnes heraus. Aber ist die Liebe zu seiner Familie stark genug, um seine Pflicht gegenüber der Wahrheitsfindung aufs Spiel zu setzen?

Nach Avengers 4: Viele Stars an der Seite von Chris Evans

Zugegeben: Auf den ersten Blick hört sich die Prämisse von Defending Jacob nicht wirklich innovativ an. Diese Art von Krimiserie gab es in den vergangenen Jahren zuhauf. Was dieses Serienprojekt abhebt, ist allerdings der namhafte Cast - allen voran Chris Evans.

© Apple Defending Jacob

Nach 9 Jahren Marvel-Bombast hing Chris Evans 2019 Captain Americas Schild an den Nagel. In Defending Jacob übernimmt er seine erste Serienhauptrolle - ohne Schild, aber zumindest mit Bart. Verwunderlich ist das nicht, denn hinter der Serie steckt Apple, das für seine Serienprojekte immer wieder große Namen gewinnen kann.



Der Cast um Chris Evans kann sich zeigen lassen:

Defending Jacob wird 8 Episoden umfassen. Diese starten am 24. April 2020 beim Streamingdienst Apple TV+.

Lohnt sich Apple TV+ überhaupt? Im Moviepilot-Podcast haben wir's getestet:

Andrea, Max und Patrick knöpfen sich im Streamgestöber Apple TV+ vor und haben die größten Serien angetestet. Von Jason Momoa bis Jennifer Aniston sind bei den Serien knackige Hollywood-Namen vertreten, aber lohnt es sich auch reinzuschauen bei The Morning Show & Co.?



Konnte euch der Trailer zu Defending Jacob überzeugen?