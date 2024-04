Marvel-Chance nach 14 Jahren völlig grundlos verpasst: Spider-Man-Star wollte in No Way Home zurückkehren, wurde aber nicht gefragt

Spider-Man: No Way Home brachte mehrere altgediente Marvel-Stars zurück. Eine Spider-Man-Heldin der frühen 2000er hätte auch Lust auf einen neuen Auftritt gehabt, wurde aber übergangen.

Marvel hat 2021 zum großen Klassentreffen eingeladen, aber Kirsten Dunst wartet immer noch auf den Anruf. Das erklärte die Mary Jane-Darstellerin jetzt mit Hinblick auf die große Kino-Reunion in Spider-Man: No Way Home.

Marvel-Darstellerin Kirsten Dunst hätte gerne in Spider-Man: No Way Home mitgespielt

Im Gespräch mit GQ wurde die Schauspielerin gefragt, ob man sie um eine Kino-Rückkehr in No Way Home gebeten habe. "Nein. Ich hätte es gemacht", entgegnet sie. Ihr gefällt der Gedanke, wieder mit ihrem alten Co-Star Tobey Maguire zu drehen:

Es wäre witzig, einfach Tobey [Maguire] und mich zu nehmen und das ganze auf eine seltsame Indie-Art umzusetzen, wie eine andere Art von Superheldenfilm.

Sony Kirsten Dunst und Tobey Maguire in der ersten Spider-Man-Kinotrilogie

Dunsts Idee basiert auf einer passenden Beobachtung: Die Spider-Man-Filme mit Maguire und Dunst, zuletzt Spider-Man 3 von 2007, besitzen eine spürbar stärkere Indie-Sensibilität als die späteren Blockbuster-Titanen der MCU-Ära. Die Mary Jane dieser Zeitrechnung nach 14 Jahren zurückzubringen, hätte einen dementsprechend interessanten Kontrast geboten. Warum wurde Dunst nicht gefragt?

Eine offizielle Stellungnahme von Marvel gibt es ganz offensichtlich nicht. Alte Animositäten zwischen den beiden großen Stars scheinen zumindest von Dunsts Seite auch nicht vorzuliegen. Vermutlich war es schlicht eine Frage des richtigen Maßes: Die früheren Spideys Maguire und Andrew Garfield in No Way Home zurückzubringen, war eine Sensation, durfte aber am Ende Tom Holland nicht völlig das Rampenlicht nehmen. Eine romantische Aufarbeitung der Figuren, etwa durch einen Auftritt von Mary Jane, hätte wohl den Rahmen gesprengt.

