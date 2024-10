Marvel enthüllt endlich den Start der neuen Daredevil-Serie: Gleich 5 Fan-Lieblinge kehren zurück

Die neue Daredevil-Serie mit Charlie Cox hat bereits einiges hinter sich. Jetzt gibt es endlich das offizielle Startdatum für die 1. Staffel bei Disney+. Uns erwarten neun Episoden.

Eine Zeit lang sah es so aus, als würden wir von den einst bei Netflix beheimateten Marvel-Held:innen nie wieder etwas hören. Doch dann sorgte eine Kurskorrektur dafür, dass das Vermächtnis von Daredevil und Co. doch nicht in Vergessenheit gerät. Den Grundstein dafür legten Serien wie Hawkeye und She-Hulk.

In den vergangenen Jahren wurden einzelne Figuren der Netflix-Serien nach und nach wieder in das Marvel Cinematic Universe eingegliedert, nachdem sie zuvor großzügig aus diesem gestrichen wurden. Den Höhepunkt bildet nun Daredevil: Born Again, eine Quasi-Fortsetzung der Netflix-Serien. Jetzt steht das Startdatum fest.

Wann startet Daredevil: Born Again bei Disney+?

Wie Marvel Studios bei der New York Comic-Con verriet, dürfen sich Fans bald auf die Rückkehr des roten Teufels aus der Hell's Kitchen freuen. Daredevl: Born Again startet am 4. März 2025 bei Disney+. Die 1. Staffel umfasst insgesamt neun Episoden. Und die beste Nachricht ist: Die 2. Staffel wurde längst bestellt.

Der von Charlie Cox verkörperte Daredevil tauchte zuletzt in MCU-Projekten wie She-Hulk und Spider-Man: No Way Home auf. Jetzt wird seine eigene Geschichte fortgesetzt und da darf ein alter Bekannter natürlich nicht fehlen: Bösewicht Wilson Fisk, besser bekannt als Kingpin. Gespielt wird er erneut von Vincent D'Onofrio.

Auch für D'Onofrio markiert Daredevil: Born Again bereits den dritten (!) Auftritt in der neuen MCU-Ära. Zuvor wurde er über die Serien Hawkeye und Echo zurückgebracht. Jetzt trifft er zum ersten Mal seit sechs Jahren wieder auf seinen Erzfeind Daredevil – und viele weitere vertraute Figuren aus den Marvel-Netflix-Serien.

Deborah Ann Woll bringt Karen Page zurück und Elden Henson schlüpft erneut in die Rolle von Foggy Nelson. Am meisten für Begeisterung sorgte bisher aber eine andere Ankündigung: Auch Punisher-Darsteller Jon Bernthal ist wieder am Start. Wir dürfen gespannt sein, wie viel Härte er ins MCU schmuggeln kann.

Welche Marvel-Serien kommen noch neben Daredevil?

Aktuell läuft der WandaVision-Ableger Agatha All Along bei Disney+. Neben Daredevil: Born Again ist für 2025 die Veröffentlichung von Ironheart geplant. Darüber hinaus stehen mit Eyes of Wakanda und Your Friendly Neighborhood Spider-Man zwei neue Animationsprojekte von Marvel Studios in den Startlöchern.