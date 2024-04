Große Daredevil-Reunion mit Punisher: Erste Serien-Einblicke zeigen Jon Bernthal und Charlie Cox bei mysteriösen Aktivitäten

Aktuell stellt Marvel eine neue Daredevil-Serie auf die Beine und bringt darin neben Charlie Cox auch Jon Bernthals Punisher zurück. Erstes Bildmaterial zeigt sie nun gemeinsam und wirft zugleich Fragen auf.

Nach Marvel's Daredevil haucht Disney+ dem roten Teufel aus Hell's Kitchen in Daredevil: Born Again neues Leben ein. Nachdem die Marvel-Serie im Zuge des Hollywood-Streiks die Notbremse gezogen hatte, um die Daredevil-Wiedergeburt komplett umzukrempeln, haben nun die Dreharbeiten mit dem wehrhaften blinden Anwalt Matt Murdock (Charlie Cox) begonnen. Besondere Vorfreude bereitet die abgelichtete Wiedervereinigung mit Jon Bernthals Figur Frank Castle, besser bekannt als Marvel's The Punisher.

Nach 8 Jahren wieder im Kampf vereint: Daredevil und Punisher zeigen sich zusammen

Nachdem ein Set-Video schon die Daredevil-Wiedervereinigung von Matt, Foggy und Karen einfing und Jon Bernthal sich beim Daredevil-Dreh als Punisher ramponiert ablichten ließ, zeigen Zaungäste bei den Dreharbeiten nun die nächste große Reunion: Daredevil und der Punisher Seite an Seite. Das letzte Mal standen Jon Bernthal und Charlie Cox für das Finale der 2. Staffel Daredevil gemeinsam vor der Kamera, das im März 2016 bei Netflix veröffentlicht wurde. Acht Jahre später können wir das erneute Treffen der anfangs verfeindeten Verbündeten auf Set-Fotos erleben:

Darüber hinaus wurden die zwei New Yorker Marvel-Rächer auch schon in (geheimnisvoller) Aktion am Daredevil-Set abgelichtet. Was genau sie dort tun, darüber lässt sich nur spekulieren. Mit zugehaltenen Ohren nähern sie sich einem unbekannten Ziel. Setzen ihre Feinde vielleicht laute oder Hochfrequenz-Geräusche ein, um den auf sein Gehör angewiesenen Matt Murdock kampfunfähig zu machen?

Die Antwort auf diese Frage könnte die neue Anti-Vigilante Task Force von "Bürgermeister Fisk" (aka Kingpin Vincent D'Onofrio) liefern, die mit ihrem Emblem ebenfalls beim Daredevil-Dreh fotografiert wurde. Gerüchteweise will der Bösewicht mit dieser bewaffneten Einheit die Straßen von maskierten Selbstjustizlern wie Daredevil, Spider-Man und Kate Bishop säubern.

Dass es dabei blutig zugehen wird, steht Jon Bernthals Punisher bereits rot ins Gesicht geschrieben. Wie lange Matt Murdock noch etwas zu lachen hat (wie der erste Disney-Clip bei einem Aktionärs-Treffen unten zeigt), ist fraglich.

Wann startet die neue Marvel-Serie Daredevil: Born again?

Ein konkretes Startdatum für die neue Serie Daredevil: Born Again bei Disney+ ist aktuell noch nicht bekannt. Der ursprünglich geplante Start für 2024 wird mit der Generalüberholung der Serie aller Voraussicht nach nicht mehr eingehalten, weshalb wir wohl erst 2025 mit dem Daredevil- und Punisher-Wiedersehen von Charlie Cox und Jon Bernthal rechnen können.



Laut Deadline soll es sich bei den bestellten 18 Episoden der neuen Daredevil-Serie um zwei Staffeln handeln, also vermutlich 9 Folgen pro Staffel.

Alle 3 früheren Staffeln von Daredevil und die 2 Staffel von The Punisher streamen aktuell bei Disney+ *.

Podcast vor Daredevil: Die größten Serien-Highlights 2024

Welche spannenden neuen Serien starten dieses Jahr bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co.? Wir stellen euch die 24 größten Serien-Highlights 2024 vor:

Was erwartet uns über neue Franchise-Kapitel von The Walking Dead, Marvel und Star Wars sowie die heiß erwarteten Netflix-Blockbuster Avatar und 3 Body Problem hinaus? Ob ihr nun Science-Fiction, Horror, Fantasy oder krachende Gladiatoren-Action mögt: 2024 hält für jeden Serien-Geschmack spannende Neuheiten bereit.

