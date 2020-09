Marvel-Highlight auf Disney+: WandaVision startet doch noch dieses Jahr

Der Kinostart von Black Widow ist unsicher, die Produktion von The Falcon and the Winter Soldier noch nicht abgeschlossen. Dennoch soll dieses Jahr noch ein neues MCU-Kapitel erscheinen.

In der vergangenen Dekade dominierte das Marvel Cinematic Universe wie kein zweites Franchise die Kinos. Nach dem Abschluss von Phase 3 sollte Black Widow dieses Jahr eine neue Runde eröffnen, dicht gefolgt von der allerersten MCU-Serie auf Disney+, namentlich The Falcon and The Winter Soldier.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden jedoch beide Events verschoben. Der Kinostart von Black Widow, der bereits schon einmal verschoben wurde, steht erneut auf der Kippe. Die Produktion von The Falcon and the Winter Soldier ist derweil noch nicht einmal abgeschlossen. Ein Marvel-Highlight soll es dieses Jahr trotzdem noch geben.

Marvels WandaVision kommt definitiv noch 2020

Bei diesem Highlight handelt es sich um die Serie WandaVision, die ursprünglich erst nach The Falcon and the Winter Soldier auf Disney+ veröffentlicht werden sollte. Aufgrund der aktuellen Umstände verschiebt sich jedoch die MCU-Planung und WandaVision feiert noch vor Ende des Jahres auf Disney+ seine Premiere.

Teaser zu WandaVision und The Falcon & The Winter Soldier:

The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision and Loki - Teaser Trailer (English) HD

Ein konkretes Datum steht noch nicht fest. Wie Collider berichtet, ist die Veröffentlichung der Serie jedoch fest ins diesjährige Programm des Streaming-Anbieters eingeplant. So heißt es in einer Pressemitteilung, dass die zweite große Welle an Disney+-Eigenproduktionen ab dem 12. November veröffentlicht werden soll.

Das grenzt zumindest den Startzeitraum für WandaVision ein: Irgendwann zwischen Mitte November und Ende Dezember dürfte die MCU-Serie über Scarlet Witch und Vision auf Disney+ erscheinen. Vermutlich eher später, denn mit The Mandalorian startet bereits am 30. Oktober 2020 ein großer Serien-Blockbuster auf der Plattform.

