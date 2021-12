Marvel-Kracher stellt traurigen Negativrekord auf – und lässt Game of Thrones und The Witcher hinter sich

Auch dieses Jahr wurde wieder eine Liste mit den am häufigsten illegal heruntergeladenen Serien veröffentlicht. 2021 belegt WandaVision Platz 1, dicht gefolgt von einer weiteren MCU-Serie.

Jahresende ist auch immer Listenzeit, um auf die besten oder schlechtesten Filme/Serien/Bücher/Musikalben aufmerksam zu machen. Es gibt jedes Jahr allerdings auch eine Liste der eher unrühmlichen Art: die der am häufigsten illegal heruntergeladenen Serien.

Auch 2021 gibt es das Ranking, das insbesondere Disney+ negativ aufstoßen dürfte. Unter den 10 der am meisten illegal heruntergeladenen Serien befinden sich nämlich insgesamt 5 (!) Marvel-Serien, die Liste wird von zwei neuen MCU-Serien an der Spitze angeführt.

WandaVision ist die am häufigsten illegal heruntergeladene Serie 2021

Der Blog TorrentFreak hat dieses Jahr die Zusammenstellung der am häufigsten illegal heruntergeladenen Serien 2021 veröffentlicht. Die Seite bezieht sich dabei auf einzelne heruntergeladene Episoden, nicht auf direktes Streamen über illegale Umwege.

Auf Platz 1 steht dieses Jahr die MCU-Serie WandaVision, gefolgt von der MCU-Serie Loki. Netflix' The Witcher rundet die Top 3 ab. Hier ist die komplette Top 10 der am häufigsten illegal heruntergeladenen Serien des Jahres:

Wie TorrentFreak selbst feststellt, sind alle neuen MCU-Serien 2021 (WandaVision, Loki, The Falcon and the Winter Soldier, What If...? und Hawkeye) in der Top 10 vertreten. Ob das daran liegt, dass weniger Menschen Disney+ abonniert haben als die gängigen Streamingdienste, ist unklar.

Letztes Jahr war The Mandalorian (ebenfalls bei Disney+) noch die am häufigsten illegal heruntergeladene Serie. Die Jahre davor belegte bis zum Serienende jedes Jahr Game of Thrones den Spitzenplatz der Liste. Alle Staffeln des Fantasy-Hits könnt ihr aktuell bei Sky streamen.*

