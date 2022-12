Marvel-Star als Kannibale bei Disney+: Der witzigste Horrorfilm des Jahres ist auch einer der ekligsten

Der perfekte Horrorfilm für die Feiertage vereint Kannibalismus mit unfassbar witziger Gesellschaftskritik – und kann bei Disney+ im Abo gestreamt werden.

2022 war das Jahr des Kannibalismus. Also, zumindest im Filmbereich. Mit Bones and All holte sich eine cineastisch wertvolle Kannibalen-Romanze bei Kinopublikum und Kritiker:innen jede Menge Lob und die ein oder andere Übelkeitsattacke ab. Mit Fresh veröffentlichte Disney+ wiederum nicht nur einen der besten Streaming-Filme des Jahres – sondern auch einen von vorne bis hinten ungewöhnlichen und fantastischen Horrorfilm.

Disney+ zeigt Marvel-Star Sebastian Stan, wie wir ihn noch nie gesehen haben

Das Jahresende ist die Zeit der zwischenmenschlichen Nähe und Kuscheligkeit. Nur schade, wenn man niemanden an seiner Seite hat und sich deswegen von einem furchtbaren Date zum nächsten quält, oder? Noa (Daisy Edgar-Jones) kennt dieses Gefühl. Doch ihr Leben ändert sich schlagartig, als sie den attraktiven Arzt Steve (Sebastian Stan) ganz klischeehaft im Supermarkt kennenlernt.

Erst haben die beiden das perfekte erste Date, dann lädt er sie auch noch auf einen überraschenden Wochenendausflug ein! Sie müssen nur vorher eine Nacht in seinem abgelegenen Luxushaus verbringen – um dem Stau zu entgehen. Noas beste Freundin Mollie (Jonica T. Gibbs) ist skeptisch, Noa nicht. Bis sie nach einem von Steve gemixten Drink zusammenbricht und in einer Zelle aufwacht. Denn Steve ist Kannibale, der Menschenfleisch an Superreiche verhökert. Nur: Warum wirkt er trotzdem wie einer der am wenigsten ätzenden Männer in diesem Film?!

Fresh ist der ideale Horrorfilm für die Feiertage – und perfekt für frustrierte Singles

Fox Searchlight Pictures Kennenlernen im Supermarkt: Noa hatte die Suche nach dem perfekten Mann eigentlich schon aufgegeben

Fresh schafft es meisterhaft, gleich mehrere ausgelutschte Genres miteinander zu kombinieren und dadurch erfrischend neu zu denken. Der Film beginnt als erschreckend realistische Komödie, in der eine junge Frau sich jeden Tag aufs Neue fragt, wie viele furchtbare Dates sie noch erträgt, bevor sie sich damit zufriedengibt, für immer allein zu sein. Die Dialoge, die sie mit Dating-App-Bekanntschaften führt, der innerlich tote Blick, wenn die Kommentare des Gegenüber von Sekunde zu Sekunde immer dämlicher werden – so auf den Punkt sezierten bisher wenige Filme den Albtraum des modernen Single-Daseins.

Doch dann schalten Regisseurin Mimi Cave und Drehbuchautorin Lauryn Kahn noch einen Gang hoch, weg vom metaphorischen, hin zum klar fassbaren Albtraum, der ständig mit neuen Wendungen überrascht und Menschenfleisch so magenumdrehend liebevoll abfilmt, dass selbst Hannibal Tränen in den Augen bekäme.

Hier spielt Mads Mikkelsen den legendären Kannibalen Hannibal Lecter:

Hannibal - S01 Trailer (Deutsch) HD

Sebastian Stan sorgt als Mischung aus charismatischem Meisterkoch und Reinkarnation von Patrick Bateman aus American Psycho zu gleichen Teilen für Lacher und Gruselgänsehaut. Daisy Edgar-Jones beweist als mal fassungslose, mal anbetungswürdig gewitzte Frau am Rand des Nervenzusammenbruchs, dass sie zu den spannendsten Nachwuchsschauspielerinnen gehört, die die Filmbranche aktuell zu bieten hat.

Musik, Ausstattung, Kamera und fantastische Hauptdarsteller:innen: Fresh ist ein Film, der genau das ist, was der Name verspricht. Frischer Wind, nicht nur für das Horrorgenre, sondern für die Streaming-Landschaft 2022 im Allgemeinen. Der perfekte Film für alle, die Lust auf etwas Makabres inmitten der Feiertagsidylle haben – oder die sich davon überzeugen wollen, dass Alleinsein manchmal doch die bessere Wahl ist.

Mehr zu Fresh im Podcast: Die besten Streaming-Filme 2022 bei Netflix, Disney+ und Co.

Seit einiger Zeit produzieren Streaming-Dienste Filme im Konkurrenz zum Kino. Doch welche davon lohnen sich? In dieser Folge stellen Jenny Jecke, Lisa Ludwig und ihr Kollege Julius Vietzen von FILMSTARTS die besten Streaming-Filme des Jahres 2022 vor. Und das natürlich ohne Spoiler, damit ihr euch die Geheimtipps aus dem Bereich Horror, Comedy und mehr notieren könnt.

