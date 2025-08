Marvel-Strategie enthüllt: Erde-828 aus Fantastic Four hat eine besondere Bedeutung

In The Fantastic Four: First Steps tauchen wir in eine Ecke des Marvel-Multiversums ein, die wir noch nicht gesehen haben. Doch was versteckt sich hinter Erde-828?

Die Multiverse-Saga hat das Marvel Cinematic Universe um einige spannende neue Orte erweitert. Jetzt gibt es von jeder Figur und jeder Welt unzählige alternative Versionen, die in anderen Dimensionen zu finden sind. Doctor Strange in the Multiverse of Madness und Spider-Man: No Way Home sind die besten Beispiele dafür.

Um die einzelnen Welten auseinanderzuhalten, gibt es eine klare Regelung, die nun auch auf The Fantastic Four: First Steps zutrifft. Die neuste Version der ikonischen Marvel-Familie lernen wir nämlich auf Erde-828 kennen. Hinter der dreistelligen Ziffer steckt eine besondere Bedeutung, die der Film im Abspann selbst erklärt.

Marvel-Strategie: Es gibt einen Grund, warum Fantastic Four: First Steps auf Erde-828 spielt

Die Welt der Fantastic Four (Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Jseph Quinn und Ebon Moss-Bachrach) kommt im retro-futuristischen Look daher. Auf den ersten Blick könnten es die 1960er Jahre unserer Welt sein. Schnell wird jedoch klar, dass es hier einige Erfindungen gibt, von denen in der Realität jegliche Spur fehlt, etwa ein fliegendes Auto sowie die Möglichkeit, Dinge durch den Raum zu teleportieren.

Die stilistischen Merkmale von Erde-828 heben The Fantastic Four: First Steps eindeutig von allen anderen MCU-Filmen und -Serien ab. Das hat einen bestimmten Grund, wie Marvel-Chef Kevin Feige bereits vor dem Kinostart gegenüber Variety enthüllte:

Wir hatten schon immer vor, noch bevor das zum Thema wurde, [die Fantastic Four] in ihrer eigenen Welt vorzustellen, in der sie die einzigen Helden:innen sind. Es ist ein Film, für den man keine Hausaufgaben machen muss. Er hat buchstäblich nichts mit dem zu tun, was wir zuvor gemacht haben.

Die Verortung von The Fantastic Four: First Steps im Universum-828 hat also vor allem einen pragmatischen Grund: Marvel will der Beschwerde entgegenwirken, dass es inzwischen sehr aufwendig geworden ist, auf dem neuesten Stand im MCU zu bleiben. Nicht jede Person im Publikum hat alle 35 (!) vorherigen Filme gesehen.

Doch das war noch nicht alles.

The Fantastic Four: Hinter der Bezeichnung Erde-828 versteckt sich eine besondere Bedeutung

Am Ende des Abspanns von The Fantastic Four: First Steps wird ein Zitat von Jack Kirby eingeblendet. Gemeinsam mit Stan Lee hat der US-amerikanische Zeichner und Autor Anfang der 1960er Jahre die Fantastic Four geschaffen.

Kirbys Zitat lautet wie folgt:

Wenn ihr euch meine Figuren anschaut, werdet ihr mich darin finden. Ganz gleich, welche Art von Figur man erschafft oder darstellt – ein Stück von einem selbst muss immer darin zurückbleiben.

Kurz darauf folgen die Ziffern 828, die sich in Kirbys Geburtsdatum auflösen: 28. August 1917. Der Film bildet das Geburtsdatum am Ende des Abspanns in der US-amerikanischen Schreibweise ab: 8/28/1917. Damit steckt nicht nur etwas von Kirby in den Figuren, sondern in der Welt, in der wir sie im MCU kennenlernen.

Alle bisher bekannten Marvel-Universen:

Erde-616: Heimat der Avengers und das Haupt-Universum des MCU

Heimat der Avengers und das Haupt-Universum des MCU Erde-617: Heimat von Defender Strange aus Doctor Strange 2

Heimat von Defender Strange aus Doctor Strange 2 Erde-838: Heimat der Illuminati aus Doctor Strange 2

Heimat der Illuminati aus Doctor Strange 2 Erde-828: Heimat der Fantastic Four in First Steps

Darüber hinaus gibt es viele weitere Marvel-Universen, die bisher keinen konkreten oder kanonisch aktualisierten Namen erhalten haben. Tobey Maguires Spider-Man stammt etwa von Erde-96283, während Andrew Garfields Spider-Man von Erde-120703 kommt. Die X-Men der Fox-Ära waren derweil auf Erde-10005 beheimatet, was womöglich auch dasselbe Universum wie das aus der Post-Credit-Szene von The Marvels ist.

Mehr zu The Fantastic Four: First Steps:

Eine große, klare und vor allem offizielle Übersicht mit allen Universen, die an das MCU seit der Öffnung des Multiversums andocken, gibt es bisher allerdings nicht.