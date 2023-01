Marvel-Überraschung: Heimliche Black Widow-Fortsetzung kommt schon nächstes Jahr ins Kino, aber Scarlett Johansson ist nicht dabei

Auch wenn Scarlett Johansson in naher Zukunft nicht ins Marvel Cinematic Universe zurückkehrt, dürfen wir uns offenbar schon nächstes Jahr auf eine Fortsetzung zu Black Widow freuen.

Letztes Jahr wurden bei der Comic-Con in San Diego die wichtigsten Filme angekündigt, die uns in Phase 5 und 6 des Marvel Cinematic Universe erwarten. Eine Fortsetzung zu Black Widow war nicht dabei. Das dürfte niemanden überrascht haben. Immerhin hatte Scarlett Johansson ihren MCU-Ausstieg davor längst angekündigt.

Wie sich nun herausstellt, bekommen wir in Phase 5 dennoch einen Film, der im Grunde wie Black Widow 2 funktionieren soll. Das verriet Andy Park bei Instagram. Park arbeitet als Director of Visual Development bei Marvel Studios und postete anlässlich der Veröffentlichung des Behind-the-Scenes-Buchs The Art of Black Widow.

Kommendes Marvel-Crossover: In Thunderbolts versteckt sich Black Widow 2

Ausgehend von Parks Aussagen handelt es sich bei Thunderbolts um eine Art Fortsetzung zu Black Widow. Der Film vereint mehrere Antiheld:innen, die wir im Lauf der letzten Jahre in diversen MCU-Projekten kennengelernt haben, allen voran Red Guardian (David Harbour), Taskmaster (Olga Kurylenko), Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) und Yelena Belova aka die neue Black Widow (Florence Pugh),

Dass die vier Figuren neben Winter Soldier (Sebastian Stan), U.S. Agent (Wyatt Russell) und Ghost (Hannah John-Kamen) in Thunderbolts zurückkehren werden, steht seit der Comic-Con fest. Neu dagegen ist die Information, dass der Film offenbar direkt mit Black Widow verbunden ist. Auffällig ist allerdings, dass Park seinen ursprünglichen Instagram-Post überarbeitet hat. Wie The Direct festhält, schrieb er zuerst:

Es ist, als wäre es eine Black Widow-Fortsetzung und diese Filme alle miteinander verbunden oder so! Es wird sehr interessant werden.

In der neuen Version hat der den Teil mit der Fortsetzung gestrichen:

Es ist, als wären diese Filme alle miteinander verbunden oder so! Es wird sehr interessant werden.

Jetzt stellt sich die Frage, ob es sich einfach nur um eine unglückliche Formulierung handelte oder ob Park tatsächlich zu viel verraten hat. Abwegig ist der Gedanke nicht, dass Thunderbolts in Wahrheit Black Widow 2.0 ist. Herausfinden werden wir es spätestens am 27. Juli 2024, wenn der Film in die deutschen Kinos kommt.

