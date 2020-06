Marvels She-Hulk: 3 Gründe, sich auf die Serie zu freuen

Wir freuen uns wahnsinnig auf She-Hulk, eine der kommenden Serien bei Disney+, die einmal mehr das Marvel Cinematic Universe erweitert.

She-Hulk naht. Vor knapp 10 Monaten gab Marvel-Boss Kevin Feige bekannt, dass die weibliche Version des grünen Monsters eine eigene Serie bei Disney+ bekommen wird. Die Freude unter den Fans war groß, denn She-Hulk zehrt nicht nur von ihrem großen Verwandten Bruce Banner alias Hulk, sondern erfreut sich auch einiger Beliebtheit in der Marvel-Fangemeinde.

Für alle, die es nicht wissen: Es handelt sich bei She-Hulk um Jennifer Walters, die Cousine von Bruce Banner. Die Anwältin ist nach einer Mafia-Schießerei schwer verletzt und erhält eine Bluttransfusion von ihrem mit Gammastrahlen in Berührung gekommenen Verwandten. Deshalb besitzt sie danach ebenfalls über einige hervorragende Superkräfte.

Lasst euch 3 Gründe erklären, warum wir uns auf She-Hulk freuen

She-Hulk: 3 Gründe, um sich auf die Serie zu freuen

1. Grund: Wir bekommen endlich eine Hulk-Serie

Schon seit Jahren wünschen sich viele Marvel-Fans einen Soloauftritt für Hulk, vorzugsweise in einem großen Blockbuster. Aber nach Hulk mit Eric Bana und Der unglaubliche Hulk mit Edward Norton scheuen sich die Verantwortlichen davor, dem grünen Monstern nochmals einen Einzelauftritt zu gönnen. Beide Filme waren nicht sehr erfolgreich an den weltweiten Kinokassen.

Mit seinen Auftritten im weiteren MCU in Gestalt von Mark Ruffalo hat sich das Blatt gewendet. Hulk ist zu einem Fanliebling geworden. Ein Solofilm ist trotzdem nicht in Sicht, so dass eine Hulk-Serie - wenn auch nicht mit dem gewünschten Hulk - der sprichwörtliche Spatz in der Hand ist.



2. Grund: Hulk wurde sträflich vernachlässigt

Das grüne Monster - egal ob als Hulk oder She-Hulk - birgt viele interessante Geschichten in sich. Kenner der Materie gehen davon aus, dass die neue Marvelserie eher lustig und skurril werden könnte, eine Meta-Komödie a la Deadpool, ohne derart schlüpfrig zu sein, um noch ins Profil von Disney+ zu passen.

Denn immerhin muss eine Anwältin sich mit ihrem Monster auseinandersetzen, verändert ihre Statur und bleibt trotzdem weiter tätig. Die Fantasie hat genügend Spielraum, um hier Geschichten anzudocken, in denen auch Gastauftritte des aktuell wahren Hulks Mark Ruffalo vielleicht nicht nur Wunschträume bleiben.

3. Grund: Eine neue Marvel-Superheldin, die anders ist

Neben die vielen Superheldinnen, die uns Marvel bereits präsentiert hat, ist She-Hulk endlich mal etwas anderes. Aller Wahrscheinlichkeit nach werden wir keine abgeschnürte Taille, sondern Muskeln sehen und hoffentlich eine Konfektionsgröße jenseits der 34.

Es wird Zeit für ein anderes Frauenkörperbild im Marvel Universum. Der Vorschlag von Andrea, eine professionelle, unbekannte Bodybuilderin zur Hauptdarstellerin zu machen, ist gar nicht so weit hergeholt.

In der neuen Podcast-Folge von Streamgestöber prüft Andrea Wöger (sciencefiction)

gemeinsam mit unserem Marvel-Experten Matthias Hopf (Beeblebrox) und unserer größten Marvel-Kritikerin Jenny Jecke (the gaffer), welche die besten Serien des Marvel Cinematic Universe (MCU) sind und warum wir mit Disney+ gerade in eine neue Ära an Marvel-Serien starten.



Freut ihr euch ebenfalls auf She-Hulk? Wer sollte eurer Meinung nach die Hauptrolle von Marvels Superheldin übernehmen?