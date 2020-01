Matrix 4 mit Keanu Reeves: Namhafter Cast wächst weiter, Priyanka Chopra Jonas ist dabei

Die Besetzung für Matrix 4 wächst ins Unermessliche. Mit Priyanka Chopra Jonas schnappt sich die Fortsetzung einen weiteren Serienstar, diesmal nicht aus dem Sense 8-Fundus.

Seit einem halben Jahr laufen die Vorbereitungen für Matrix 4. Noch immer wissen wir nicht, worum es in dem Sequel geht, das 18 Jahre nach dem 3. Teil der Reihe in die Kinos kommen wird. Von sich reden macht die Science-Fiction-Fortsetzung vornehmlich über Cast-Meldungen.

Die Rückkehr von Keanu Reeves als Neo und Carrie-Anne Moss als Trinity in ihre Rollen stand von vorneherein fest. Der frischste Neuzugang zum stetig anschwellenden Ensemble ist nun Priyanka Chopra Jonas, schreibt Variety. Zuletzt war die Darstellerin häufig in Netflix-Produktionen wie Isn't It Romantic zu sehen. Bekanntheit erlangte sie mit der Serie Quantico.

In Matrix 4 übernimmt sie eine noch unbekannte Rolle. Damit fügt sie sich in das Bild der anderen Neuzugänge zum Stammcast. Um Figuren macht die Regisseurin Lana Wachowski ein großes Geheimnis.

Neben Keanu Reeves: Die bisherhigen Neuzugänge in Matrix 4

Da wäre etwa How I Met Your Mother-Star Neil Patrick Harris, der erstmals in die Matrix eintaucht. Dazu kommt Aquaman-Bösewicht Yahya Abdul-Mateen II und Mindhunter-Star Jonathan Groff.

Weiterhin setzt sich das Ensemble aus Jessica Henwick, die in Game of Thrones als Sand Snake zu sehen war, und nun Quantico-Star Priyanka Chopra zusammen. Und dann wären da noch Toby Onwumere, Max Riemelt und Eréndira Ibarra, die allesamt auch dem Cast von Sense8 angehörten, der Netflix-Serie der Wachowski-Schwestern.

Das Matrix-Team im Kampf-Training

Matrix 4 wird wieder Fokus auf Martial-Arts-Action setzen. Hypable berichtet, dass sich die Matrix-Stars seit Wochen im Kampf-Training in Kalifornien befinden. Aussagen von Lana Wachowski zufolge wird sich das Sequel aber ebenso mit philosophischen Fragen der ersten drei Filme auseinandersetzen, "die jetzt noch relevanter geworden sind."

In den USA startet Matrix 4 am 21. Mai 2021 in den Kinos. Ein deutscher Kinostart steht bisher noch nicht fest.



Freut ihr euch auf das Sequel?