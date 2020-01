Matrix 4 mit Keanu Reeves: Die Fortsetzung wird in Deutschland gedreht

Die Dreharbeiten zu Matrix 4 beginnen in wenigen Tagen. Inzwischen ist auch durchgesickert, dass ein Teil der Produktion im Filmstudio Babelsberg stattfindet.

Seit einigen Wochen berichten wir über den Casting-Prozess von Matrix 4. Nicht nur wartet die Fortsetzung mit der Rückkehr von Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss auf. Zuletzt wurde Quantico-Star Priyanka Chopra Jonas als Neuzugang verkündet. Inzwischen ist auch klar, wann und wo die Dreharbeiten genau starten.

Matrix 4 wird im Filmstudio Babelsberg in Potsdam gedreht

Schon letztes Jahr wurde ein Drehstart im Februar 2020 anvisiert. Dank einem offiziellen Casting-Aufruf haben wir nun Gewissheit: Matrix 4 wird ab dem 5. Februar 2020 in San Francisco unter dem Arbeitstitel Project Ice Cream gedreht. Bis zum 1. März 2020 befindet sich das Team in der Stadt, ehe der Standort gewechselt wird. Danach soll die Produktion auch nach Deutschland kommen.

Matrix 4: Hugo Weaving kehrt definitiv nicht als Agent Smith zurück

Wie unsere Kollegen von FILMSTARTS in Erfahrung bringen konnten, wird Matrix 4 ebenfalls im Filmstudio Babelsberg in Potsdam gedreht. Auch die Märkische Allgemeine berichtet über entsprechende Dreharbeiten und bezieht sich dabei auf Quellen aus Produktionskreisen. Das klingt durchaus plausibel, besonders mit einem Blick auf die Filmographie der Wachowski-Schwestern.

Lana Wachowski, die Matrix 4 als Regisseurin stemmt, war mit ihrer Schwester Lilly Wachowski schon mehrmals in Babelsbergs unterwegs. Gemeinsam haben sie dort etwa Filme wie Speed Racer und die Tom Tykwer-Kollaboration Cloud Atlas - Alles ist verbunden gedreht. Auch die Netflix-Serie Sense8 entstand zu großen Teilen in Babelsberg.

Im Matrix 4-Cast versteckt sich ein deutscher Schauspieler

Aktuell befinden sich die Schauspieler noch im Kampftraining, denn Matrix 4 soll - wie auch die Vorgänger - einen besonderen Fokus auf Martial-Arts-Action setzen. Derweil hat es auch ein deutscher Schauspieler in den Cast geschafft: Max Riemelt, der mit den Wachowskis bereits im Rahmen von Sense8 zusammengearbeitet hat.

Matrix 4 startet in den USA am 21. Mai 2021 in den Kinos. Wann der Film nach Deutschland kommt, ist derweil noch unklar. Wir rechnen aber mit einer zeitnahen Veröffentlichung.

