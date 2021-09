Matrix 4 mit Keanu Reeves: Neos große Rückkehr hat einen extrem traurigen Hintergrund

Keanu Reeves kehrt in Matrix 4 zurück, obwohl die Figur Neo tot ist. Lana Wachowski hat nun in bewegenden Worten ihre Motivation für die Wiederauferstehung in Matrix 4 erklärt.

Matrix Resurrections trägt eines seiner großen Geheimnisse schon im Titel: Wie werden Neo (Keanu Reeves) und Trinity (Carrie-Anne Moss) von den Toten wieder auferstehen? Der erste Trailer für Matrix 4 hat das noch nicht verraten. Dafür erklärte Regisseurin Lana Wachowski kürzlich ihre ganz persönlichen Beweggründe für das Wiedersehen mit den Figuren, die ihr 1999 weltweiten Ruhm verschafften.

Matrix 4: Lana Wachowski erklärt ihre Gründe für die Rückkehr von Neo und Trinity Am vergangenen Freitag war Lana Wachowski zu Gast bei einem Panel des Internationalen Literaturfestivals in Berlin (bei YouTube ). Diskutiert wurde das Verfassen von Drehbüchern, was die Co-Autorin von Matrix 4 auch auf das Thema Wiederauferstehung brachte. Matrix Resurrections - Trailer (Deutsch) HD Zur Erinnerung: In Matrix Revolutions sterben Trinity und Neo, im neuen Trailer für Resurrections sind die beiden von Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss gespielten Figuren aber quicklebendig. Warum hat sich Lana Wachowski dafür entschieden, die beiden von den Toten auferstehen zu lassen? Wie sie im Panel verriet, gab es einen tragischen Hintergrund (via ScreenCrush ): Mein Vater ist gestorben, dann ist ein Freund gestorben, dann ist meine Mutter gestorben. Ich wusste nicht wirklich, wie ich diese Trauer verarbeiten soll. Ich hatte das aus dieser Nähe noch nicht erlebt... Man weiß, dass Leben enden und trotzdem war es wirklich hart. Weiter erklärte die Filmemacherin: Mein Gehirn hat schon immer in meine Vorstellungskraft hineingegriffen und eines Nachts hab ich geweint und konnte nicht schlafen, und mein Hirn hat diese ganze Story hervorgebracht. Und ich konnte meine Mutter und meinen Vater nicht haben, doch hatte ich plötzlich Neo und Trinity, fraglos die beiden wichtigsten Charaktere in meinem Leben. Die Bedeutung von Neo und Trinity in dieser schwierigen Phase ihres Lebens erklärte Lana Wachowski so: Es war sofort tröstend, diese beiden Charaktere wie lebendig zu sehen und es ist total einfach. Man kann das anschauen und sagen: 'Okay, diese beiden Menschen sterben und okay, dann bring' diese beiden Menschen zurück ins Leben und oh, fühlt sich das nicht gut an?' Ja, das hat es! Es ist einfach und das ist das, was Kunst erreichen kann und das ist das, was Geschichten tun – sie trösten uns. Wann kehrt Keanu Reeves in Matrix Resurrections zurück? Wie die Rückkehr von Neo und Trinity in Matrix 4 im Drehbuch erklärt wird, ist noch nicht an die Öffentlichkeit gedrungen. In einem Artikel haben wir die größten Fragen nach dem Matrix 4-Trailer gesammelt und uns an Erklärungen versucht. Lana Wachowskis bewegende Aussagen geben jedenfalls einen intimen Einblick in die Hintergründe ihrer kreativen Arbeit. Das Ergebnis dieser Trauerbewältigung sehen wir am 23. Dezember 2021, wenn Matrix 4 im Kino startet.