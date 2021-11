Matthias Schweighöfers Army of Thieves ist besser als Army of the Dead – aus einem ganz einfachen Grund

Army of the Dead hätte der Netflix-Blockbuster des Jahres werden können. Zack Snyders Zombie-Epos konnte sein Versprechen jedoch nicht einlösen und wurde jetzt sogar von Matthias Schweighöfers übertrumpft.

Mit Army of the Dead hat Zack Snyder ein neues Film- und Serien-Universum auf Netflix geschaffen, das in Zukunft beständig ausgebaut werden soll. Matthias Schweighöfer präsentiert mit Army of Thieves über die von ihm verkörperte Figur Ludwig Dieter den ersten Ableger der Reihe – und tatsächlich den besseren Film.

Zack Snyders Zombie-Kracher Dawn of the Dead Zu Amazon Jetzt im Angebot

Die Prämisse von Army of the Dead klang herrlich absurd und ließ auf den besten Netflix-Blockbuster des Jahres hoffen. Immerhin stammt der Film von niemand Geringerem als Zack Snyder, der sich in den Genres bestens auskennt. Eine Gruppe von Söldner:innen dringt in ein von Zombies überranntes Las Vegas ein, um etwas sehr Wertvolles aus einem Tresor zu stehlen: Horror-, Action- und Heist-Film in einem.



Mit Dawn of the Dead inszenierte der Regisseur zu Beginn seiner Karriere einen rastlosen Zombie-Kracher, während Sucker Punch mit zahlreichen Action- und Heist-Elemente aufwartete. In den letzten Jahren war er im DC-Universum unterwegs, wo seine düsteren Visionen oft mit den Vorstellungen des Studios kollidierten. Entsprechend groß waren die Erwartungen, als er sein erstes Netflix-Projekt ankündigte.

In Army of the Dead schlummerte das Potential eines wuchtigen Freiheitsschlags.



Matthias Schweighöfer stiehlt Zack Snyder die Show

Trotz beachtlicher Ressourcen (Army of the Dead verschlang ein Budget zwischen 70 bis 90 Millionen US-Dollar) und kreativen Freiheiten entpuppte sich die vielversprechende Mischung mehrerer Genres als bittere Enttäuschung. Army of the Dead war ein zäher Überlebenskampf, der nicht enden wollte. Ausgerechnet Matthias Schweighöfer löst einen Film später das Versprechen eines kurzweiligen Heists ein.



Hier könnt ihr den Trailer zu Army of Thieves schauen:

Army of Thieves - Trailer (Deutsch) HD

Army of Thieves, der letzten Freitag seine Premiere auf Netflix feierte, erweitert das Amry-Universum auf, bevor in Zukunft die Animationsserie Army of the Dead: Lost Vegas sowie eine Fortsetzung des Originals folgen werden. Schweighöfers Spin-off erzählt die Vorgeschichte von Ludwig Dieter, jenem talentierten Safeknacker, den der deutsche Star erstmals im Zuge der Las Vegas-Mission verkörperte.



Zum Weiterlesen: Matthias Schweighöfer im Interview über Army of the Dead

Von Zombies bekommen wir in Army of Thieves über weite Strecken allerdings nichts zu sehen. Stattdessen fokussiert sich der Film, bei dem Schweighöfer ebenfalls als Regisseur und Produzent fungierte, auf die Heist-Elemente und erzählt darüber hinaus eine tragische Liebesgeschichte. Manchmal blitzt da sogar der Matthias Schweighöfer aus den unzähligen RomComs durch, die er hierzulande gedreht hat.

Army of Thieves ist unterhaltsamer als Army of the Dead

Vor allem aber bewegt sich Army of Thieves rasant von einem Schauplatz zum nächsten und umgeht damit geschickt den ärgerlichen Fehler, der Snyder zum Verhängnis wurde. Schweighöfers Ludwig Dieter-Abenteuer ist kein großartiger Film, aber in puncto Unterhaltsamkeit hat er im direkten Vergleich zu Army of the Dead definitiv die Nase vorn – und das, obwohl er der zahmere der beiden Filme ist.

© Netflix Army of Thieves

Keine blutrünstigen Zombies, keine apokalyptischen Set-Pieces: Sogar das Ensemble ist deutlich kleiner. Mitunter wirkt Army of Thieves, als hätte jemand alle reizvollen Elemente des Franchise zugunsten einer preiswerten Produktion reduziert, die möglichst schnell nachgeschossen werden kann, um den Content-Hunger zu stillen. Tatsächlich aber befreit sich Schweighöfer von dem Ballast, der Snyder zu schaffen gemacht hat.

Zum Weiterlesen: Army of the Dead macht trotzdem drei unglückliche Fehler

Army of Thieves ist an der größeren Mythologie des Army-Kosmos nicht interessiert. Viel lieber zeigt uns Schweighöfer, wie sein Ludwig Dieter ehrfurchtsvoll mit der Hand über einen massiven Tresor fährt und sein Ohr an die kalte Metallwand drückt, um die Entschlüsselung der Verriegelung zu erlauschen. Er dreht an kleinen Rädchen und kneift die Augen zusammen in der Hoffnung, die richtige Kombination gewählt zu haben.

Matthias Schweighöfer reißt das Army-Franchise an sich

Mehrmals wiederholt sich diese Szenenabfolge, bis wir die einzelnen Details in- und auswendig kennen. Die Magie des Moments sollte längst verfolgen sein und dennoch wirkt selbst das Knacken des dritten Wagner-Tresors dynamischer als jedes taktische Manöver, das Dave Bautista in Army of the Dead durchführt, um sich nach dem Vorbild Aliens - Die Rückkehr durch das Zombie-Labyrinth Las Vegas zu prügeln.

© Netflix Army of Thieves

Army of Thieves ist der leichtfüßige, verspielte und – zugeben: oft auch sehr unkonzentrierte – kleine Bruder von dem unerwartet schwerfälligen Raubzug durch die Casino-Wüste der Untoten. Ludwig Dieters charmante Nervosität gewinnt jedoch eindeutig gegenüber Bautistas grimmigen Blicken, die komplett ins Nichts gehen, obwohl sie sonst zu Snyders Spezialitäten gehören, wie Zack Snyder's Justice League beweist.

Zwischen Zombies und Banküberfällen hat Schweighöfer den flotteren Film abgeliefert. Entgegen aller Erwartungen reißt er das junge Franchise an sich, nachdem er schon in Army of the Dead der größte Szenendieb war. Wie auch immer sich das Army-Universum entwickeln wird: Army of Thieves hat Schweighöfer als den unerwarteten Star dieser Unternehmung endgültig in Stein gemeißelt.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Welcher Film hat euch besser gefallen? Army of the Dead oder Army of Thieves?