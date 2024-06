Maxton Hall mit Engeln: Neue Fantasy-Serie startet schon im August und muss beliebte Reihe retten

Für alle Fans von Maxton Hall, Harry Potter und Twilight kündigt sich mit Fallen eine neue Fantasy-Serie an, die schon nächsten Monat startet und sich als perfekter Ersatz anbietet.

Wenn ihr euch gerne in der Welt von Hogwarts verliert, immer noch über das Liebesdreieck zwischen Bella, Edward und Jacob nachdenkt und gerade erst Maxton Hall durchgesuchtet habt, dürfte euch diese Nachricht sehr freuen. Bei Sky feiert im August die Fantasy-Serie Fallen ihre Premiere und vereint alle drei Young-Adult-Phänomene.

Fallen basiert auf der gleichnamigen Romanreihe aus der Feder von Lauren Kate, die 2009 ihren Anfang nahm und fünf Fortsetzungen sowie eine Kurzgeschichtensammlung nach sich gezogen hat. Erzählt wird eine mitreißende Liebesgeschichte mit Fantasy-Einschlag, die in der vergangenen Dekade viele Fans gefunden hat.

Liebesdreieck: Fallen vereint Harry Potter, Twilight und Maxton Hall in einer Fantasy-Serie

Wie auch in der Romanvorlage erzählt die Fallen-Serie von der 17-jährigen Lucinde Price, die den Spitznamen Luce trägt und ein unspektakuläres Leben führt. Als sie nach einem verheerenden Unfall auf das Internat Sword & Cross geschickt wird, muss sie aber alles, was sie bisher über die Welt zu wissen glaubte, auf den Prüfstand stellen.

Sky Fallen

Luce trifft auf Cam und Daniel, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Während Cam jede Chance nutzt, um gegen die Regeln der Schuleinrichtung zu rebellieren, zieht sich Daniel lieber in seinen eigenen Kopf zurück. Dennoch verfügt Luce über eine mysteriöse Verbindung zu den beiden und findet heraus, dass sie gefallene Engel sind.

Bei über elf Millionen verkauften Büchern ist es kein Wunder, dass auch Hollywood auf die Fallen-Reihe aufmerksam geworden ist. Schon zu Beginn der 2010er Jahre wurde ein erster Anlauf gestartet, die Geschichte zu verfilmen – damals für die große Leinwand. Der 2016 erschienene Fallen – Engelsnacht entpuppte sich jedoch als großer Flop.

Acht Jahre später kündigt sich die Neuverfilmung in Form einer Serie an, wie wir es zuletzt u.a. auch bei der Percy Jackson-Reihe erlebt haben. Nachdem die Abenteuer des jungen Halbgotts im Kino nicht mehr funktioniert haben, wurde mehrere Jahre später ein episodisch erzähltes Reboot auf die heimischen Bildschirme gebracht.

In der neuen Version von Fall schlüpft Jessica Alexander (Arielle, die Meerjungfrau) in die Rolle von Luce, während Timothy Innes (Das letzte Königreich) und Gijs Blom (Briefe an den König) als Cam und Daniel zu sehen sind. In weiteren Rollen tauchen Alexander Siddig (Deep Space Nine) und Sarah Niles (Ted Lasso) in der Serie auf.

Neue Fantasy-Serie: Wann startet Fallen bei Sky?

Fallen startet am 12. August 2024 bei Sky und dem dazugehörenden Streaming-Dienst WOW. Die 1. Staffel umfasst insgesamt acht Episoden, die im Doppelpack jeden Montag veröffentlicht werden. Ihr könnt die Serie in der deutschen Synchro und in der englischen Originalversion schauen, sowie mit deutschen und englischen Untertiteln.

