Maxton Hall mit Engeln: Bevor die Fantasy-Serie kommt, könnt ihr bei Amazon die Film-Version streamen

Die Zahl der nach einem Film gescheiterten Jugendbuch-Reihen, die eigentlich ein großes Kino-Franchise à la Twilight oder Harry Potter lostreten sollten, ist groß. Auch die Fantasy-Saga Fallen kam 2016 trotz der populären 4-bändigen Vorlage nicht über Teil 1 hinaus. Aktuell könnt ihr euch bei Amazon Prime * diesen ersten Anlauf, Fallen – Engelsnacht, ansehen. Schließlich stehen nach dem Erfolg von Maxton Hall Internats-Erzählungen wieder hoch im Kurs. Einen Monat habt ihr Zeit, dann startet schon die neue Serien-Version.

Jetzt bei Amazon: Gescheiterte Fantasy-Verfilmung Fallen erhält neue Chance

Anfang der 2010er Jahren war die Fallen-Romanreihe von US-Autorin Lauren Kate aus keiner Buchhandlung wegzudenken. Die Fantasy-Jugendbücher Engelsnacht *, Engelsmorgen, Engelsflammen und Engelslicht (bzw. im Original: Fallen, Torment, Passion und Rapture) zogen auch nach ihrem Ende weitere Novellensammlungen und Spin-offs nach sich und dominierte die Bestseller-Liste der New York Times. Klar, dass da auch ein Film hermusste, der die übersinnliche Internats-Geschichte in Bilder goss.

In Fallen - Engelsnacht wird die 17-jährige Lucinda Price (Addison Timlin) auf das Besserungsinstitut der Swords & Cross Academy für schwierige Jugendliche geschickt. Sie soll den Tod eines Teenagers in einem Feuer verschuldet haben. In Arriane (Daisy Head) und Cam (Harrison Gilbertson) findet sie an der neuen Schule zumindest schnell Freunde. Es ist jedoch vor allem der mysteriöse Daniel Grigori (Jeremy Irvine), der Luce bald nicht mehr aus dem Kopf geht. Als lebendige Schatten in ihr Leben drängen, beginnt die Jugendliche allerdings zu glauben, dass hier düstere übernatürliche Mächte am Werk sind. Zum Glück hat sie einen Schutzengel ...

Scott Hicks (The Lucky One) legte den Besteller 2016 fürs Kino auf, der allerdings kaum sein Budget von 40 Millionen US-Dollar wieder einspielte. Somit wurde auch aus der damals von Variety angekündigten Engelsnacht-Fortsetzung nichts. Doch jetzt, acht Jahre später, erhält Fallen eine zweite Chance.

Fallen-Rettung: Die neue Engelsnacht kommt als Fantasy-Serie

Der Erfolg von Maxton Hall zeigte bei Amazon zuletzt, dass das Interesse an romantischen Young-Adult-Büchern im schulischen Setting ungebrochen ist. Nun soll die Fantasy-Serie Fallen Lauren Kates Werk schon nächsten Monat neu auflegen, wobei Jessica Alexander (Luce), Gijs Blom (Daniel) und Timothy Innes (Cam), die Hauptrollen spielen. Bei Sky bzw. dessen Streaming-Dienst WOW starten am 12. August 2024 mit zwei Episoden pro Woche die insgesamt 8 Folgen der Neuauflage.

Wild Bunch/Central Film Fallen - Engelsnacht: Die Serie

Ob der Versuch einer Wiedererweckung gelingt, erfahren wir allerdings erst nach Staffel 1, denn auch der vergleichbare Roman-Hit Vampire Academy mit seiner übernatürlichen Schule samt Liebesdreieck wurde als Serie namens Vampire Academy acht Jahre nach dem ersten Kino-Scheitern neu aufgelegt und ging danach erneut unter. Die Jugendbuch-Serie Percy Jackson: Die Serie hingegen wurde nach ihrem Kino-Scheitern nach Teil 2 um eine zweite Staffel bei Disney+ verlängert.



