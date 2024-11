MCU-Schurkin kehrt schneller zurück als gedacht: Erster Trailer zur großen Marvel-Überraschung nach Agatha All Along

Nach dem Ende von Agatha All Along gibt es schon diesen Dezember ein Wiedersehen mit der Marvel-Hexe. Hier könnt ihr den ersten Trailer schauen.

Wer nach dem Ende von Agatha All Along nicht genug von der gefeierten MCU-Hexe bekommen kann, hat jetzt Grund zur Freude. Nein, eine 2. Staffel der Hexen-Serie wurde leider noch nicht bestellt. Stattdessen gibt bereits diesen Dezember ein Wiedersehen mit der magischen Bösewichtin auf Disney+.

Nur wenige Wochen nach dem magischen Finale ihrer MCU-Serie absolviert Kathryn Hahn bereits ihren nächsten Auftritt als Agatha Harkness. In der 3. Staffel der Disney+-Serie What If...? werden wir eine alternative Version der bösen Hexe aus dem Marvel-Multiversum kennenlernen. Erste Einblicke liefert jetzt der Trailer.

Schaut euch hier den Trailer zu What If...? Staffel 3 an:

Die Marvel-Serie What If überrascht in Staffel 3 mit Agatha Harkness und einer X-Men-Ikone

Die Animationsserie What If...? ist eine Anthologie-Serie, die in nahezu jeder Episode neue alternative Realitäten aus dem Multiversum erforscht, in denen bekannte MCU-Charaktere und -Szenarien auf den Kopf gestellt werden: Scarlet Witch als Zombie-Monster? Doctor Strange als Bösewicht? Oder Avengers im 17. Jahrhundert? An abgedrehten Ideen mangelt es nicht.

Kathryn Hahns (stimmlicher) Gastauftritt soll im Rahmen einer von Screwball-Komödien der 1930er Jahren inspirierten Folge mit einer gewaltigen Musical-Sequenz stattfinden. In welcher der acht Episoden Agatha Harkness konkret zu sehen ist, steht noch nicht fest.

Marvel-Fans können sich in der 3. Staffel von What If...? darüber hinaus auf einige weitere Überraschungen freuen. Neben einer Anime-Hommage, in der Avengers mit Mech-Anzügen gegen Monster kämpfen, erwartet uns auch ein Auftritt der X-Men-Heldin Storm, die jetzt erstmals in einem MCU-Projekt zu sehen ist – und dabei sogar Thors Hammer Mjolnir schwingen darf.

Die 3. und bereits finale Staffel von What If...? startet am 22. Dezember 2024 bei Disney+. Dann gibt es täglich eine von insgesamt acht neuen Folgen zu sehen.



Podcast: Agatha All Along ist die Marvel-Überraschung des Jahres

Die Marvel-Serie Agatha All Along führt und bei Disney+ in die düsteren Fantasy-Abgründe des MCU – mit Erfolg. Das Hexen-Abenteuer ist eine der größten Marvel-Überraschungen und sagt zudem geschickt einigen MCU-Krankheiten den Kampf an.

Moviepilots Hexen-Fans Bea und Max ziehen nach dem Finale von Agatha All Along ein Fazit, warum der schrille Mix aus Fantasy, Comedy und Grusel mit all seinen genialen Twists zum Besten gehört, das das MCU bisher hervorgebracht hat. Darüber hinaus gibt es noch einen Ausblick auf alle kommenden Marvel-Serien 2025.