Mega-Monster-Action geht weiter: Erster Teaser zu Godzilla x Kong: The New Empire lässt die Erde beben

Der nächste MonsterVerse-Film kündigt sich mit einem ersten Teaser-Trailer an. In Godzilla x Kong: The New Empire kehren die beiden Kino-Giganten auf die große Leinwand zurück.

Wie steht es eigentlich um das MonsterVerse? Seit dem Kinostart von Godzilla vs. Kong ist es relativ ruhig um das Cinematic Universe von Warner und Legendary geworden. Die Titanen haben aber nicht zum letzten Mal ihr Unwesen auf der Leinwand getrieben. Das nächste Abenteuer mit Godzilla und Kong befindet sich bereits in der Mache.

Godzilla x Kong: The New Empire ist der epische Titel der Fortsetzung. Er verrät gleich das Wichtigste: Nachdem sich Godzilla und Kong zuletzt gegenseitig an die Gurgel gegangen sind, stehen sie dieses Mal als Verbündete einer großen Gefahr gegenüber. Über den Bösewicht des neuen Films ist allerdings noch nichts bekannt.



Sci-Fi-Action-Bombast: Erster Teaser-Trailer zu Godzilla x Kong: The New Empire enthüllt

Neben Godzilla und Kong kehren auch ein paar vertraute menschliche Gesichter in The New Empire zurück. Rebecca Hall nimmt den Part von Dr. Ilene Andrews wieder auf, während Brian Tyree Henry seinen Bernie Hayes aus dem Vorgänger zurückbringt. Der größte Neuzugang im Cast ist Dan Stevens (Legion, The Guest).

Der Teaser-Trailer zu Godzilla x Kong: The New Empire:

Godzilla x Kong: The New Empire - Title Teaser (English) HD

Adam Wingard übernimmt die Regie bei The New Empire. Zuvor hatte er bereits den ersten Showdown zwischen den legendären Kinomonstern in Szene gesetzt. Es ist das erste Mal in der MonsterVerse-Geschichte, dass ein Regisseur zwei Filme hinterinander dreht. Zuvor waren Gareth Edwards (Godzilla), Jordan Vogt-Roberts (Kong: Skull Island) und Michael Dougherty (Godzilla: King of the Monsters) am Werk.



Wann startet Godzilla x Kong: The New Empire im Kino?

Bis zum Kinostart von Godzilla x Kong: The New Empire müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Der Monster-Blockbuster startet erst am 14. März 2024 in den deutschen Kinos. Es ist der insgesamt fünfte Film aus dem MonsterVerse.

