Mega-Star-Wars-Rückkehr nach 23 Jahren: Eine der besten Figuren, von der wir viel zu wenig gesehen haben

Im Mai kehrt Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi auf Disney+ zurück. Laut einem neuen Gerücht könnte in diesem Zuge ebenfalls der von Liam Neeson verkörperte Jedi-Meister Qui-Gon Jinn auftauchen.

Nach dem Ende von Das Buch von Boba Fett kündigt sich mit Obi-Wan Kenobi die nächste große Star Wars-Serie auf Disney+ an. Seit einiger Zeit wissen wir, dass neben Ewan McGregor auch Hayden Christensen zum Cast gehört. Doch wie sieht es mit weiteren vertrauten Star Wars-Gesichtern aus der Vergangenheit aus?

Das Buch von Boba Fett hat gezeigt, dass es für Gastauftritten und Cameos in neuen Star Wars-Serien kein Limit gibt. Gerade im Kontext mit der Obi-Wan-Serie bietet sich da die Rückkehr von Liam Neeson als Jedi-Meister Qui-Gon Jinn an. Was von den Fans seit Monaten spekuliert wird, scheint nun ein Gerücht zu bestätigen.

Obi-Wan Kenobi-Serie bringt angeblich Liam Neesons Qui-Gon Jinn auf Disney+ zurück

Der meistens sehr gut informierte Jason Ward von Making Star Wars hat in der Star Wars Santa -Show durchblicken lassen, dass Qui-Gon in der Obi-Wan-Serie auftaucht. Zuerst wurde die Möglichkeit einer Yoda-Rückkehr diskutiert, ehe Ward auf die aus Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung stammende Figur zu sprechen kam.

Ich weiß, dass Qui-Gon [in der Serie] ist, aber ich weiß nicht, ob es ein Voice-over oder eine physische Erscheinung als Machtgeist ist. Das ist übrigens ein ziemlich großer Scoop, den ich hier gerade verraten habe.

© 20th Century Studios/Disney Liam Neeson als Qui-Gon Jinn

Ausgehend von einer der letzten Szenen in Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith würde es durchaus Sinn ergeben, wenn sich Obi-Wan in seiner Serie noch einmal mit seinem Meister in Verbindung setzt, um das Vergangene zu reflektieren. Nicht zuletzt kehren verstorbene Jedi gerne als Machtgeister zurück, um weise Ratschläge zu geben.

