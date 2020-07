The Walking Dead Staffel 10: Termin für das Finale steht endlich fest

Die 10. Staffel von The Walking Dead wurde aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochen. Jetzt steht endlich der Termin für das mit Spannung erwartete Finale fest.

Seit April warten Zombie-Fans gespannt auf das Finale von The Walking Dead Staffel 10, in dem u.a. Maggies Rückkehr ansteht und uns eine Game of Thrones-mäßige Schlacht erwartet. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Arbeiten an der Folge pausiert werden. Nach 3 Monaten wissen wir nun endlich, wann es weitergeht. Ein wenig Geduld müssen Fans noch mitbringen.

Im Rahmen der Comic-Con@Home 2020 versammelten sich nun die Stars und Macher von The Walking Dead zu einem Gespräch über das anstehende Finale. Dabei wurde auch endlich das Startdatum für die finale Schlacht gegen die Whisperer bekanntgegeben.

Termin steht: Das Finale von The Walking Dead Staffel 10 startet bald

Das Warten hat (fast) ein Ende. Während des digitalen Comic-Con-Panels wurde der Start für Staffel 10, Folge 16 enthüllt. Das Finale mit dem Titel A Certain Doom wird am 4. Oktober 2020 in den USA beim Sender AMC ausgestrahlt. In Deutschland wird die Folge voraussichtlich einen Tag später beim FOX Channel und via Sky Ticket zu sehen sein.

The Walking Dead: Das erwartet uns im Staffel 10-Finale

Als sich The Walking Dead Staffel 10 vorzeitig verabschieden musste, befanden sich die Überlebenden der einzelnen Gemeinschaften in einem Krankenhaus, das von Beta und seiner Mega-Horde von Walkern umzingelt wurde. Im Finale steht nun ein Kampf ums Überleben und gegen die Untoten sowie den letzten Whisperer an.

An anderer Front treffen Aaron und Alden im Wald auf eine mysteriöse Figur mit Eiserner Maske, deren mögliche Identität wilde Theorien befeuerte. Zudem wird mit dem Ende der Whisperer-Geschichte bereits das nächste Kapitel für The Walking Dead eingeläutet. So sind Eugene, Yumiko, Ezekiel und Neuzugang Princess auf dem Weg zu Stephanie, die eine mysteriöse Gemeinschaft vertritt - das Commonwealth ist nah.

Ein Höhepunkt des anstehenden Finale wird die Rückkehr von Maggie Rhee (Lauren Cohan) sein, die sich zuletzt in Staffel 9 der Gemeinschaft von Georgie anschloss. Nicht nur ist dabei die Frage interessant, ob Maggie als Retterin oder neue Schurkin auftritt, sondern auch, welche Konsequenzen ihre Rückkehr für Negan haben wird.

Wird die Staffel mit einem schockierenden Tod enden? Der Titel der Folge, A Certain Doom, lässt dies zumindest vermuten. Auch das 167. Comicheft der Vorlage teilt diesen Titel und beendet die Whisperer-Story auf einer dramatischen Note. Regisseur Greg Nicotero deutete bereits einen bestialischen Tod im Finale an. Aber wen könnte es treffen?

Was sind eure Erwartungen an das Finale von The Walking Dead Staffel 10?