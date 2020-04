The Walking Dead: Maggie kehrt im Trailer zur nächsten Folge zurück

Maggie ist zurück! Der spannende Trailer zur 16. Folge der 10. Staffel von The Walking Dead enthüllt die große Rückkehr der von Lauren Cohan gespielten Figur.

Es ist schon lange kein Geheimnis mehr: Nachdem Maggie (Lauren Cohan) in den vergangenen Monaten der Zombie-Apokalypse den Rücken kehrte, sollte sie zum Finale der 10. Staffel von The Walking Dead wieder in die Serie zurückkehren. Nun liefert der Trailer zur nächsten Folge den endgültigen Beweis dafür: Maggie ist zurück.

Oben im Player sowie weiter unten im Artikel könnt ihr euch das Video anschauen. A Certain Doom lautet der unheilvolle Titel der 16. Folge der 10. Staffel von The Walking Dead. Diese sollte ursprünglich nächsten Sonntag in den USA ausgestrahlt werden und am Montag wie gewohnt auf FOX und Sky Ticket in Deutschland zu sehen sein.

The Walking Dead: Maggies Rückkehr ist nah und doch so fern

Aufgrund des Coronavirus musste das Staffelfinale jedoch auf unbestimmte Zeit verschoben werden, genauso wie die Spin-off Serie The Walking Dead: World Beyond. Wie Showrunnerin Angela Kang erklärte, konnte die Post-Produktion des Staffel 10-Finales nicht rechtzeitig abgeschlossen werden. Nun soll die Episode zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr als TV-Special ausgestrahlt werden.

The Walking Dead - S10 E16 Trailer (English) HD

Wann das passiert, ist aktuell noch nicht klar. Ebenso herrscht Ungewissheit, wie es insgesamt mit dem Franchise weitergeht. Sowohl von The Walking Dead als auch Fear the Walking Dead können derzeit keine neuen Folgen produziert werden. Es ist denkbar, dass wir dieses Jahr nur noch World Beyond sehen werden. Die Aussicht auf Maggies Rückkehr ist dennoch ein kleines Trostpflaster.

The Walking Dead schauen: Die neuen The Walking Dead-Episoden werden sonntags in den USA auf AMC ausgestrahlt und sind hierzulande einen Tag später auf FOX und über Sky Ticket zu sehen.

