Mel Gibson dreht neues Epos, das in zwei Teilen kurz hintereinander ins Kino kommt

Damit hat vermutlich niemand gerechnet: Mel Gibson dreht die Fortsetzung des umstrittenen Jesus-Films Die Passion Christi als Zweiteiler und schafft sich damit sein eigenes Kinoevent.

Zuletzt wirkte es so, als würde sich Hollywood von zweiteiligen Blockbuster-Projekten verabschieden, nachdem diese in den vergangenen Jahren ein unerwartetes, aber wenig erfolgreiches Revival erlebt haben. Sowohl Wicked als auch Mission: Impossible haben zuletzt die Kennzeichnung "Part One" und "Part Two" aus ihren Titeln entfernt. Das Publikum hat eindeutig signalisiert, dass es daran kein Interesse hat.

Auftritt Mel Gibson: Der Schauspieler und Regisseur arbeitet aktuell an einer Fortsetzung zu einem seiner größten Erfolge: Die Passion Christi. Der 2004 erschienene Jesus-Film ist eine der erfolgreichsten unabhängigen Produktionen in der Geschichte und soll in zwei Jahren mit The Resurrection of the Christ fortgesetzt werden. Wie sich herausstellt, plant Gibson einen Zweiteiler – mit "Part One" und "Part Two" im Titel.

Mel Gibson setzt Die Passion Christi mit einem Zweiteiler fort, der in zwei Jahren ins Kino kommt

Wie der Hollywood Reporter berichtet, hat sich Gibson für die Veröffentlichung von The Resurrection of Christ zwei Kinostarts ausgesucht, die sehr mit der Thematik der Filme verbunden sind: Teil 1 erscheint in den USA am Karfreitag, dem 26. März 2027. Teil 2 folgt 40 Tage später am Himmelfahrtstag, dem 6. Mai 2027.

Es gibt sogar schon ein Mini-Teaser-Video, das die Startdaten enthüllt:

Wann und wie die Filme nach Deutschland kommen, steht aktuell noch nicht fest. Die Passion Christi erschien 2004 knapp einen Monat nach dem US-Start im Verleih von Constantin Film. Wie die Sache bei dem Resurrection-Doppel aussieht, wird sich erst noch zeigen müssen. Lionsgate, der US-Verlieh, setzt auf alle Fälle sehr viel Vertrauen in das Großprojekt und erhofft sich ein stattliches Einspielergebnis.



Unbegründet sind diese Erwartungen nicht. Die Passion Christi konnte bei einem Budget von 30 Millionen US-Dollar weltweit über 610 Millionen US-Dollar in die Kinokassen spülen. Das macht die Bibelverfilmung zu einem der profitabelsten Filme überhaupt. Die Frage ist, ob sich dieser Erfolg über zwei Dekaden später wiederholen lässt – und das mit gleich zwei Filmen hintereinander. Lionsgate geht hier durchaus ein Risiko ein.

Vor The Resurrection of Christ: Kevin Costner scheiterte im Kino mit seiner großen Western-Saga

Erst letztes Jahr haben wir erlebt, wie ein Hollywood-Star mit einem ähnlichen Projekt gescheitert ist: Kevin Costner brachte Horizon als Auftakt einer vierteiligen Western-Saga auf die Leinwand. Teil 2 ist bereits abgedreht und hat sogar schon seine Premiere bei den Filmfestspielen von Venedig gefeiert. Nachdem Teil 1 jedoch gefloppt ist, wurde der Kinostart von Teil 2 gestrichen, der wenige Monate später stattfinden sollte.

Jetzt ist nicht nur fraglich, ob Teil 2 jemals im Kino veröffentlicht wird. Auch das Schicksal von Teil 3 und Teil 4 ist ungewiss, da Costner Gelder fehlen, um die Dreharbeiten fortzusetzen. Gibson lässt sich von der bitteren Horizon-Niederlage offenbar aber nicht beirren. The Resurrection of Christ Part One und The Resurrection of Christ Part Two kommen 2027 ins Kino. Jim Caviezel kehrt als Hauptdarsteller zurück.