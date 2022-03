Mit der Boba Fett-Serie hat sich Star Wars selbst geschadet

Auf den Triumph von The Mandalorian folgt die erste große Star Wars-Niederlage bei Disney+. Die Boba Fett-Serie verschenkt mehr Potential, als der Sarlacc schlucken kann.

In der neusten Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber blicken wir zurück auf die 1. Staffel von Das Buch von Boba Fett. Die erste Star Wars-Serie, die als Spin-off aus dem Disney+-Überflieger The Mandalorian hervorgegangenen ist, erzählt die Geschichte des ikonischsten Kopfgeldjägers in der weit entfernten Galaxis.

Im Dünenmeer von Tatooine erfahren wir, wie es Boba Fett nach seinem bitteren Sturz in die Sarlacc-Grube ergangen ist. Die Serie schielt dabei vor allem in die Richtung von Francis Ford Coppols Der Pate-Trilogie, kann dem Vorbild jedoch zu keiner Sekunde das Wasser reichen. Darüber und mehr sprechen wir im Podcast.

Der Moviepilot-Podcast zu Das Buch von Boba Fett

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Obwohl sich in Das Buch von Boba Fett viele spannende Ansätze verstecken, konnte uns die zweite Live-Action-Serie aus der weit entfernten Galaxis nicht überzeugen. Der Hauptproblem ist der Protagonist selbst: Serienschöpfer Jon Favreau gelingt es nicht, den Kopfgeldjäger in eine spannende Figur zu verwandeln.

Hier könnt ihr Das Buch von Boba Fett direkt streamen Zu Disney+ Jetzt bei Disney+

Stattdessen muss eine andere Star Wars-Figur die Serie retten, was zur Folge hat, dass Boba Fett in seiner eigenen Geschichte mehr und mehr an den Rand gedrängt wird. So aufregend die Ankündigung des Spin-offs im Finale der 2. Staffel von The Mandalorian war. Am Ende hat sich Star Wars mit dieser Serie keinen Gefallen getan.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Wie hat euch die 1. Staffel von Das Buch von Boba Fett gefallen?