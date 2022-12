Mit The Batman-Star Robert Pattinson: Erster Teaser zum heiß erwarteten Sci-Fi-Film von Meisterregisseur, der mit Parasite Oscar gewann

Parasite-Regisseur Bong Joon Ho bringt als nächstes den Sci-Fi-Film Mickey 17. Jetzt ist ein erster Teaser mit Hauptdarsteller Robert Pattinson erschienen und das Startdatum steht fest.

Nach dem verstörenden Weltraum-Trip High Life verschlägt es Robert Pattinson bald wieder ins All. Unter der Regie des gefeierten Filmemachers Bong Joon-ho, der mit Parasite 2020 den Oscar für den besten Film des Jahres gewann, kommt mit Mickey 17 eine Sci-Fi-Romanverfilmung ins Kino.

Jetzt ist ein erster Teaser mit Pattinson erschienen. Außerdem wurde das Startdatum für Mickey 17 verkündet.

Schaut hier den ersten Mickey 17-Teaser:

Mickey 17 – First Look Teaser (English) HD

Im Sci-Fi-Film Mickey 17 müssen Klone eine gefährliche Mission bestreiten

Die Romanvorlage von Edward Ashton handelt von einem Klon, der in der eisigen Welt von Niflheim gefährliche Missionen bestreiten muss. Falls er dabei stirbt, wird er einfach durch einen neuen Klon seiner Art ersetzt. Pattinson spielt die Hauptrolle eines Klons, der sich mit diesem Schicksal nicht abfinden will.

Neben Pattinson sind in Mickey 17 unter anderem Steven Yeun, Naomi Ackie, Toni Collette und Mark Ruffalo dabei. In den USA soll der Sci-Fi-Film am 29. März 2024 ins Kino kommen. Ein deutscher Starttermin steht noch nicht fest.

