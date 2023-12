Monster-Spektakel pulverisiert fast 20 Jahre alten Rekord: Der Siegeszug von Godzilla Minus One ist längst nicht beendet

Der Sci-Fi-Geheimtipp Godzilla Minus One begeistert weiterhin mit seinem überraschenden Erfolg an den Kinokassen. Jetzt hat der Monster-Film einen lange bestehenden Rekord gebrochen.

Selbst Monster von der Größe eines Hochhauses kommen manchmal aus dem Nichts. So wird es manchen Sci-Fi-Fans zumindest bei Godzilla Minus One erscheinen. Der Monster-Hit aus Japan entwickelt sich dank begeisterter Fans und Kritiker:innen (via Metacritic ) zum großen Kassenerfolg. Jetzt hat er einen Rekord gebrochen, der seit 2004 Bestand hatte.

Sci-Fi-Kracher Godzilla Minus One stellt mit Kino-Erfolg neuen Rekord auf

Wie Collider berichtet, hat der Film an einem einzigen Tag im sogenannten Domestic Market der USA und Kanada 1,23 Millionen US-Dollar eingespielt. Damit bricht Godzilla Minus One einen Rekord für nicht-englischsprachige Filme, den 19 Jahre zuvor das Action-Spektakel Hero aufstellte. Das Epos mit Jet Li erschien 2004 in den USA.

Schaut euch hier den Trailer zu Godzilla Minus One an:

Godzilla Minus One - Trailer (Deutsch) HD

Es ist nicht der erste Meilenstein, den die Monster-Action erreicht. Laut IMDb ist der Sci-Fi-Geheimtipp der zweitbeste Blockbuster des Jahres. Mit 48 Millionen US-Dollar weltweit hat der Film schon jetzt mehr als das Dreifache seines Produktionsbudgets wieder eingespielt (via The Numbers ).

Godzilla Minus One setzt sieben Jahre nach Shin Godzilla das ursprüngliche japanische Monster-Franchise um die berühmte Riesenechse weiter fort. Der neue Film ist im Japan der 1940er Jahre angesiedelt. Eine inhaltliche Verbindung zur US-Reihe, die in Kürze mit Godzilla x Kong: The New Empire fortgesetzt wird, besteht nicht.

