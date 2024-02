Morgen bei Disney+: Die erste große Star Wars-Serie des Jahres

Morgen beginnt bei Disney+ der Anfang vom Ende einer Star Wars-Serie, die direkt an Episode III und The Clone Wars anschließt. Zum Auftakt gibt es 3 Folgen.

Neben The Mandalorian, Ahsoka und Co. gerät sie manchmal in Vergessenheit: The Bad Batch. Die animierte Star Wars-Serie von Dave Filoni geht ursprünglich auf Figuren aus The Clone Wars zurück und erzählt deren Handlung in mittlerweile drei Staffeln weiter. Bei Disney+ wird morgen das Star Wars-Jahr mit der letzten Season der abtrünnigen Klonkrieger-Truppe eingeläutet.



Darum geht es in der animierten Star Wars-Serie

Die Story von The Bad Batch setzt während den Ereignissen von Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith ein. Der künftige Imperator Palpatine ruft die Order 66 aus, welche die Vernichtung der Jedi befiehlt. Kloneinheit 99 widersetzt sich jedoch der mörderischen Anweisung. Denn bei der Truppe handelt es sich nicht um die üblichen, hörigen Klonsoldaten, sondern um genetisch mutierte Klone. Daraufhin ist Einheit 99, a.k.a. The Bad Batch, auf der Flucht vor den Schergen des Imperiums.



Schaut euch hier den Trailer zu The Bad Batch Staffel 3 an:

Star Wars: The Bad Batch - S03 Trailer (Deutsch) HD

Das Bad Batch besteht aus:



Hunter

Tech

Crosshair

Wrecker

Echo

In der 3. und letzten Staffel kämpft die Gruppe darum, Freundin und Klon-Kollegin Omega aus einem imperialen Labor zu befreien. Laut der offiziellen Synopsis (via Slash Film ) erwarten euch "unerwartete Allianzen" und natürlich "gefährliche Missionen". Der Trailer enthüllt außerdem ein Wiedersehen mit Clone Wars-Bösewichtin Asajj Ventress.

Dann startet The Bad Batch Staffel 3 bei Disney+

Die 3. Staffel von The Bad Batch startet am morgigen Mittwoch, dem 21. Februar 2024 bei Disney+. Zum Auftakt werden drei Episoden veröffentlicht. Danach erwarten euch zwölf weitere Folgen, die wöchentlich erscheinen. Das Serienfinale von The Bad Batch wird dann am 1. Mai 2024 mit dem Rest der Welt geteilt.



*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.