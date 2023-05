Morgen endet eine der besten Serien aller Zeiten: Seid dabei, wenn TV-Geschichte geschrieben wird!

Es passiert nicht oft, dass ein Serien-Meisterwerk wie Succession endet. Morgen habt ihr die Chance, einer der wohl besten TV-Episoden aller Zeiten beizuwohnen.

Als im Juni 2018 die erste Episode von Succession ausgestrahlt wurde, haben vermutlich die wenigsten damit gerechnet, dass wir es hier mit einer der definierenden Serien der Gegenwart zu tun haben. Auf den ersten Blick wirkte das Drama um Medienmogul Logan Roy und seine Familie wie eines von vielen typischen HBO-Projekten.

Im Lauf der vergangenen Jahre hat sich Succession jedoch in eine herausragende Serie verwandelt. Jetzt befinden wir uns im Endspiel: Morgen erscheint die letzte Episode des von Jesse Armstrong geschaffenen Werks. Nach vier Staffeln und 38 Episoden biegt Succession mit einem 90-minütigen Finale in die Zielgerade ein.

Serien-Meisterwerk: Succession endet nach 4 Staffeln mit einem 90-minütigen Finale

Wer tritt das Erbe von Logan Roy (Brian Cox) an? Diese Frage steht seit der ersten Folge im Raum und wird besonders strittig von seinen erwachsenen Kindern diskutiert, namentlich Kendall (Jeremy Strong), Shiv (Sarah Snook) und Roman (Kieran Culkin). Lediglich Connor (Alan Ruck) scheint nicht allzu begierig darauf zu sein, den einflussreichen Medienkonzern WayStar RoyCo in die Zukunft zu führen.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Succession anschauen:

Succession - S04 Trailer (English) HD

Bereits mit der 8. Folge der 4. Staffel hat Succession eine TV-Episode für die Ewigkeit geschaffen. Jetzt sind wir gespannt, ob sich die Serie ein letztes Mal selbst übertreffen kann. Armstrong und sein Team befinden sich auf dem besten Weg, ein modernes Äquivalent zu Der Pate abzuliefern. Denn Succession ist nicht nur ein packendes Familiendrama, sondern auch ein ganz großes Amerika-Epos.

Wenn Succession die Punktlandung hinbekommt, werden wir über dieses Finale genauso reden wie über die letzten Minuten von Die Sopranos, Mad Men und Better Call Saul. Alle Weichen sind gestellt und trotzdem sollten wir davon ausgegangen, dass nichts von dem eintritt, was wir erwarten. Succession könnte eines dieser Serienenden abliefert, das uns alles Vorherige aus einem völlig anderen Blickwinkel betrachten lässt.

Wann erscheint das Succession-Finale in Deutschland?

Die 10. Folge der 4. Staffel von Succession wird am Sonntag, den 28. Mai 2023, in den USA bei HBO veröffentlicht. Ab Montag, den 29. Mai 2023, ist das Finale in Deutschland bei Sky und dem dazugehörigen Streaming-Dienst WOW verfügbar.

