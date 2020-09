Mulan bei Disney+: Für das schönste Easter Egg dürft ihr nicht blinzeln

Mulan kommt als Remake zu Disney+ und hält für aufmerksame Disney-Fans einen ganz besonderen Leckerbissen bereit, den es zu entdecken gilt.

Am Freitag, den 04. September 2020, kam Mulan zum Preis von 21,99€ zu Disney+. Als neuster Film unter Disneys Live Action Remakes bringt er einen weiteren Zeichentrickklassiker im neuen Gewand als Realfilm auf die große Leinwand.

© Disney+ Mulan

Während die ersten begeisterten Reaktionen schon vom besten Disney-Remake überhaupt schwärmten und Mulan im Vorfeld mit aufwändiger Action, einem Mushu-Ersatz und überraschend hoher Altersfreigabe auf sich aufmerksam machte, hält der fertige Film außerdem ein Easter Egg für Disney-Fans des Originalfilms bereit: einen ganz besonderen Gast-Star.

Am besten Disney+ pausieren: Disneys neue Mulan holt die alte Mulan zurück

In Mulan bei Disney+ zieht eine junge Kriegerin als Mann verkleidet für ihr Kaiserreich in die Schlacht und muss sich beweisen. Aber Mulan-Fans werden mit einem sehr speziellen Easter-Egg herausgefordert.

Wer Disneys neuen Mulan-Film gesehen hat, dem wird auffallen, dass sich das Remake in großen Teilen von der Zeichentrickvorlage unterscheidet. Ein Kopfnicken lässt sich die Neuverfilmung dann aber doch nicht nehmen: Sie holt die englische Original-Sprecherin von Disneys 1998er Mulan zurück: Ming-Na Wen.

Diesmal ist die heute 56-jährige Schauspielerin, die der gezeichneten Mulan als 34-Jährige ihre Sprechstimme lieh, aber eher sehen als zu hören: Als die neue Mulan (Yifei Liu) gegen Ende dem Kaiser in seinem Palast gegenüber tritt, ist Ming-Na Wen die opulent gekleidete Dame, die ihr vorausgeht.



© ABC/Disney Disneys erste Mulan: Ming-Na Wen (hier in Agents of SHIELD)

Im Abspann wird Ming-Na Wen als "esteemed guest", also als angesehene Besucherin, geführt. Wenn das kein ehrwürdiger Gaststar-Auftritt ist.



Mulan bei Disney+: Gaststar Ming-Na Wen ist keine Unbekannte

Da früher bei der stimmlichen Rollenbesetzung animierter Figuren weniger auf bekannte Stars Wert gelegt wurde als heute, könnte leicht der Eindruck entstehen, Mulans Stimme Ming-Na Wen sei mittlerweile wie so viele andere Sprecher/innen in der Versenkung verschwunden.

© Disney/ABC Mulans Stimme Ming-Na Wen in Agents of S.H.I.E.L.D

Doch dem ist nicht so: Disney ursprüngliche Mulan Ming-Na Wen hat ihre Bekanntheit als Schauspielerin stattdessen weiter ausgebaut.

Marvel-Fans dürften die Darstellerin als festes Mitglied der Agents of S.H.I.E.L.D. bekannt sein (neben Mulan ohne Zusatzgebühren im Abo von Disney+ enthalten). Dort verkörpert sie in allen sieben Staffeln (also in über 100 Episoden) Melinda May. Der Serien-Star wirkte außerdem in Shows wie Stargate Universe, Two and a Half Men und zuletzt in The Mandalorian mit.

Nachdem die Schauspielerin die Weltpremiere von Mulan besuchte, stellte sie sich auf Twitter kurze Zeit später dem Damals-und-Heute-Vergleich. 22 Jahre liegen dabei zwischen ihren Auftritten.



Als charmantes nostalgische Kopfnicken besinnt sich also das Mulan-Remake bei Disney+ trotz aller Änderungen auch im Jahr 2020 noch auf seine Wurzeln zurück. Mögen diese nun gezeichneter oder stimmlicher Art sein.

