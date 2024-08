Muss für Fantasy-Fans: House of the Dragon Staffel 2 als limitiertes 4K-Steelbook jetzt schon fürs Heimkino sichern

Nach dem Abschluss der Staffel 2 von House of the Dragon könnt ihr euch diese jetzt im limitierten Steelbook in bester 4K-Qualität nach Hause holen.

Die 2. Staffel von House of the Dragon hat Anfang August als eine der größten Serien des Jahres nach acht Folgen ihr Ende gefunden und Fans polarisiert. Wem die Fortsetzung von Staffel 1 zugesagt hat, kann jetzt eine limitierte Steelbook-Edition in 4K Ultra-HD bei Amazon vorbestellen *, die im November erscheint.

Staffel 2 setzt nur wenige Tage nach den Ereignissen des ersten Staffelfinals an und handelt vom aufkommenden Krieg um den Thronanspruch zwischen den "Grünen" um Alicent Hohenturm (Olivia Cooke) sowie ihren Sohn König Aegon II. (Tom Glynn-Carney) und den "Schwarzen" um Queen Rhaenyra (Emma D'Arcy) von Drachenstein.

Staffel 2 hat für manche Fans unter anderem die "beste Szene der Serie" hervorgebracht und neben der Tradition sterbender Charaktere mit blutigen Schockmomenten auch eine Ekel-Eskalation abgeliefert. Doch gab es letztlich auch viel Enttäuschung unter Fans. Showrunner Ryan Condal hatte sich kürzlich zur Kritik geäußert und ein Versprechen für Staffel 3 abgegeben.



House of the Dragon Staffel 3: Fantasy-Fans müssen warten

Die Dreharbeiten zur 3. Staffel sollen Anfang 2025 beginnen und so ist voraussichtlich erst 2026 mit der Fortsetzung zu rechnen, während wir euch hier bereits einen Ausblick auf die möglichen Ereignisse geben. Sollte der bisherige Zwei-Jahres-Rhythmus beibehalten werden, wird die finale 4. Staffel von House of the Dragon dann im Jahr 2028 folgen. Im nächsten Jahr gibt es indes mit der neuen Serie A Knight of the Seven Kingdoms Game of Thrones-Nachschub.



A Knight of the Seven Kingdoms spielt zeitlich zwischen House of the Dragon und Game of Thrones. Die Serie basiert auf George R.R. Martins Novellenreihe Der Heckenritter von Westeros. Etwa 100 Jahre vor den Ereignissen von Game of Thrones reist hier der mutige Heckenritter Dunk mit seinem Knappen Egg quer durch Westeros und bestreitet mit diesem gefährliche Abenteuer.