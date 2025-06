Nach 15 Jahren geht eine der besten Serien zu Ende: Neuer Trailer kündigt großes Finale nach 6 Staffeln plus Trilogie an

Downton Abbey hat in 15 Jahren 6 Staffeln und zwei Filme hervorgebracht. Jetzt soll das beliebte Universum mit dem großen Trilogie-Abschluss enden. Seht hier den neuen Trailer.

15 Jahre ist es bereits her, seit die erste Staffel von Downton Abbey beim britischen Sender ITV an den Start ging. Fünf weitere Staffeln folgten für die beliebte Historien-Serie über die fiktive Adelsfamilie Crawley, die von ihrem prunkvollen Anwesen in Yorkshire das Weltgeschehen verfolgt. Von der Moviepilot-Community wurde das mit einer starken Wertung von 8,2 von 10 Punkten bei über 1.900 Wertungen bedacht.

2019 wagte Familie Crawley den Wechsel auf die große Kinoleinwand und ließ wenig später eine Fortsetzung folgen. Dieses Jahr soll das Downton-Universum mit dem großen Trilogie-Abschluss im Kino ihr offizielles Ende finden. Was euch in Downton Abbey: Das große Finale erwartet, seht ihr jetzt schon im neuen Trailer:

Downton Abbey: Das große Finale - Trailer (English) HD

Downton Abbey: Das große Finale kommt – neuer Trailer kündigt episches Ende an

Das große Finale erzählt die Geschichte der Crawleys weiter, die auf dem Anwesen Downton Abbey mit ihren Angestellten das aufregende Jahrzehnt der 1930er erreichen. Mary (Michelle Dockery), die sich nun vermehrt in der High Society Londons wiederfindet, wird nun zum Zentrum eines öffentlichen Skandals, der die Familienehre in Gefahr bringt. Die Adelsfamilie muss mit drohenden Veränderungen umgehen, während sich die Mitarbeitenden darauf einstellen müssen, mit einer neuen Generation in die Zukunft zu gehen.

Im Abschlussfilm kehren zahlreiche bekannte Gesichter des Serien- und Filmuniversums zurück. Darunter sind neben Michelle Dockery unter anderem auch Hugh Bonneville (Paddington), Elizabeth McGovern (Es war einmal in Amerika), Imelda Staunton (The Crown) und Jim Carter (Wonka). Neuzugänge bilden auf den letzten Metern unter anderem Joely Richardson (Nip/Tuck), Alessandro Nivola (The Brutalist), Arty Froushan (Daredevil: Born Again) und Simon Russell Beale (The Outfit). Regie führt erneut Simon Curtis.

Wann kommt Downton Abbey: Das große Finale ins Kino?

Lange müssen sich Fans nicht mehr gedulden, bis Downton Abbey: Das große Finale die hiesigen Lichtspielhäuser erreicht. Der Film startet am 11. September 2025 in den deutschen Kinos. Alle 6 Staffeln der Serie findet ihr übrigens aktuell im Streaming-Abo bei Netflix.