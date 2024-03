Nach 52 Episoden und 3 Filmen endet ein Phänomen, von dem viele nichts mitbekommen haben: Downton Abbey erklärt

Manche Franchises sind riesengroß und spielen sich doch nur in bestimmten Zirkeln ab. Eines davon steuern nun nach 15 Jahren auf sein großes Finale zu: Downton Abbey.

Wie Collider zuletzt vermeldete, neigt sich eine Ära ihrem Ende zu: Die Welt der Serie Downton Abbey erhält nach zwei Film-Fortsetzungen noch einen dritten Spielfilm, der die Reihe abschließen soll. Doch was steckt überhaupt hinter der Erfolgsgeschichte?

56 Stunden beste Unterhaltung: Das Phänomen von Downton Abbey erklärt

2010 startete die britische Historienserie Downton Abbey beim Sender ITV und gewann schnell eine wachsende Zuschauerschaft. Wie schon in seinem Film Gosford Park (2001) erzählte Drehbuchautor Julian Fellowes in seiner Serie vom Treiben in einem englischen Adelshaus. Im Zentrum stand dabei Anfang des 20. Jahrhunderts die aristokratische Familie Crawley samt Dienerschaft auf ihrem Anwesen namens Downton Abbey.

Patriarch Robert, Earl of Grantham (Hugh Bonneville), und seine Frau Cora (Elizabeth McGovern) mit den drei Töchtern Mary (Michelle Dockery), Edith (Laura Carmichael) und Sibyl (Jessica Brown) müssen sich in Downton Abbey mit der schwierigen Erbfolge in Form des Neuankömmlings Matthew Crawley (Dan Stevens) arrangieren. Aber auch die Angestellten vom Zimmermädchen Anna (Joanne Froggatt) bis zum intrigierenden Butler Barrow (Robert James-Collier) haben ihre persönlichen Hürden in der sich verändernden Welt zu nehmen. Zum Fan-Liebling wurde dabei nicht zuletzt die Großmutter Countess Dowager Violet (Maggie Smith), die für jede Situation einen trockenen Kommentar auf den Lippen hatte.

Als Ensemble-Drama mit starken Figuren und jeder Menge problemlos jonglierten historischen und persönlichen Rückschlägen, aber auch Feelgood- und Romantik-Momenten, gewann Downton Abbey zahlreiche Preise, darunter drei Golden Globes und zwei Emmys. Die britische Serie war zu ihren Hoch-Zeiten sogar so weit im popkulturellen Gedächtnis angekommen, dass sie 2013 in Iron Man 3 im MCU (Marvel Cinematic Universe) zur Lieblingsserie von Happy Hogan (Jon Favreau) erhoben wurde. Der seinen Gefühlen beim Schauen freien Lauf ließ.

Diese Serien und Filme gehören zu Downton Abbey

Die bald vier Einträge von Downton Abbey kommen aktuell auf eine Laufzeit von zirka 56 Stunden:



Downton Abbey (2010-2015) – die Serie entfaltete sich zwischen den Jahren 1912 und 1926 und veröffentlichte 6 Staffeln mit 52 Folgen (davon 5 Weihnachts-Specials)



– die Serie entfaltete sich zwischen den Jahren 1912 und 1926 und veröffentlichte 6 Staffeln mit 52 Folgen (davon 5 Weihnachts-Specials) Downton Abbey (2019) – der erste Film schloss im Handlungsjahr 1927 an das Ende der Serie an und holte königlichen Besuch auf das Anwesen



– der erste Film schloss im Handlungsjahr 1927 an das Ende der Serie an und holte königlichen Besuch auf das Anwesen Downton Abbey II: Eine neue Ära (2022) – der zweite Film spielte 1928 und ließ einen Teil der Familie für eine mysteriöse Erbschaft nach Südfrankreich reisen, während im Herrenhaus selbst Dreharbeiten stattfanden



– der zweite Film spielte 1928 und ließ einen Teil der Familie für eine mysteriöse Erbschaft nach Südfrankreich reisen, während im Herrenhaus selbst Dreharbeiten stattfanden Downton Abbey 3 – der dritte und finale Film kommt voraussichtlich 2025 und wird zeitlich nach Teil 2 spielen



Laut Box Office Mojo holten sich die Downton Abbey-Film bei einem Budget von 13 bzw. 16 Millionen US-Dollar ein sattes Einspielergebnis von 194 Millionen und 92 Millionen Dollar zurück. Die Dreharbeiten für Teil 3 beginnen im Mai 2024, was bedeutet, dass der finale Film voraussichtlich 2025 in die Kinos kommen wird und dann ein letztes Mal seine verbleibende Downton Abbey-Besetzung zurückbringt.

Mit ähnlich gelagerten Erzählungen wie The Gilded Age knüpfte Serienschöpfer Julian Fellowes später auch an anderer Stelle an das Erfolgsrezept von Downton Abbey an. Keine andere Serie konnte den Erfolg allerdings noch einmal in vergleichbarer Weise kopieren.



Wo ihr das Downton Abbey-Universum streamen könnt

Um die vollständige Geschichte von Downton Abbey mit allen Serien-Episoden und Filmen zu schauen, müssen Streamende ihre Fühler in unterschiedliche Ecken ausstrecken:

Alle 6 Staffeln der Serie Downton Abbey gibt es derzeit bei Netflix. 1. Film könnt ihr aktuell nur kaufen bzw. leihen. 2. Downton Abbey-Film streamt hingegen bei Amazon Prime in der Flat.

Downton Abbeys Collector's-Edition Box-Set der Serien-Blu-rays enthält die Serie sowie den ersten Film. Nach Teil 3 wird dann sicherlich noch eine Gesamt-Box mit allen Filmen veröffentlicht.

