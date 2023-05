Nach DiCaprio-Thriller über monströse Mordserie: Martin Scorsese kündigt Film über Thema an, das ihm Todesdrohungen einbrachte

Das Kriminalepos Killers of the Flower Moon wurde umjubelt, da plant Martin Socrsese seinen nächsten Film. Das Thema erinnert an eine Kontroverse, die Verbote einbrachte.

Vor wenigen Tagen feierte der neue Film von Martin Scorsese in Cannes Premiere. Das Kriminalepos Killers of the Flower Moon mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro erhielt exzellente Kritiken. Scorsese steht aber nicht still. Am Wochenende hat der Regisseur von Goodfellas und The Irishman in Italien Papst Franziskus getroffen und wurde sogleich zu einem neuen Film inspiriert. Jesus Christus soll sein Thema sein, dabei sorgte ein früherer Scorsese-Film zum Thema für Todesdrohungen und Verbote.

Was Scorsese über seinen Jesus-Film verraten hat

Scorsese war am Samstag bei einer Konferenz in Rom, wie die Variety meldet, und gab Folgendes bekannt:

Ich habe auf den Appell des Papstes an Künstler auf die einzige Art und Weise geantwortet, die ich kenne: indem ich mir ein Drehbuch für einen Film über Jesus vorstelle und es schreibe.

Er stehe kurz davor, damit anzufangen, erklärte Scorsese weiter. Das Thema dürfte für Scorsese-Fans kaum überraschend kommen. Erst 2016 setzte er sich in Silence mit den Missionierungsbemühungen der Jesuiten in Japan auseinander. Einige seiner Held:innen sind vom christlichen Glauben geprägt, ob Harvey Keitels Hexenkessel-Figur oder aber jüngst Lily Gladstones Osage-Charakter in Killers of the Flower Moon. Am intensivsten behandelte Scorsese das Thema aber in Die letzte Versuchung Christi (1988).

Die letzte Versuchung Christi löste einen Skandal aus

Bei Die letzte Versuchung Christi handelt es sich nicht um einen Bibelfilm, sondern die Verfilmung eines Romans von Nikos Kazantzakis, der einen alternative Perspektive auf Jesus Christus' Leben und Sterben entwirft. Der von Willem Dafoe gespielte Jesus zeigt darin offenes Begehren nach einer Frau, hadert mit seinem Schicksal und arbeitet mit den Römern zusammen.

Wie ist Killers of the Flower Moon? Hört den Podcast direkt aus Cannes:

Konservative christliche Organisationen reagierten mit scharfer Kritik, Scorsese erhielt Todesdrohungen und Die letzte Versuchung Christi wurde in mehreren Ländern verboten. Auch in Deutschland gab es solche Bemühungen, die glücklicherweise nicht erfolgreich waren.

Scorseses erster Film sollte ebenfalls von Jesus handeln

Darüber hinaus hatte Martin Scorsese schon mal eine andere Vision für einen Jesus-Film im Kopf. 2017 verriet er die Idee für seinen ersten Film, der nicht gedreht wurde (via The Playlist ): Jesus in New York sollte das Evangelium in die Viertel von Manhattan übersetzen, in denen Scorsese aufgewachsen ist. Dann allerdings sah er Pier Paolo Pasolinis Das 1. Evangelium - Matthäus und entschied sich dagegen.

Wir können also gespannt sein, welche Richtung Scorsese für seinen Jesus-Film einschlagen wird.

Killers of the Flower Moon kommt am 19. Oktober 2023 in die deutschen Kinos und wird danach beim Streaming-Dienst Apple TV+ veröffentlicht.