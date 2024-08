Nach 5 Jahren: Eine der beliebtesten Netflix-Serien geht heute zu Ende und droht euch mit dem Weltuntergang

Vor fünf Jahren startete The Umbrella Academy auf Netflix, heute geht die Superhelden-Serie mit einer vierten Staffel zu Ende. Und die droht uns mit dem Weltuntergang.

Vor über 15 Jahren veröffentlichte My Chemical Romance-Sänger Gerard Way die Comicreihe The Umbrella Academy über eine Gruppe von Superheld:innen, die gemeinsam in einer Schule leben und ausgebildet werden. Damals hätte sich der Musiker wohl kaum ausmalen können, was daraus einmal werden würde. So mauserte sich die Adaption von Netflix zu einer der erfolgreichsten Serien des Streamers, die ganze fünf Jahre lang mit absurder Sci-Fi-Action überzeugte. Ab heute ist die vierte und letzte Staffel bei Netflix zu sehen.

Bei Netflix: The Umbrella Academy-Finale bringt mit Staffel 4 den nahenden Weltuntergang

Zum Ende der dritten Staffel drohte der Kugelblitz das gesamte Universum zu vernichten. Reginald Hargreeves (Colm Feore) versuchte die Mitglieder der Umbrella Academy davon zu überzeugen, gemeinsam mit ihm im Hotel Oblivion die aktuelle Zeitlinie des Universums zurückzusetzen und eine völlig neue Zeitlinie zu kreieren.

Allison (Emmy Raver-Lampman) führt seinen Plan schließlich aus und katapultiert ihre Geschwister in eine alternative Zeitlinie, in der auch Luther (Tom Hopper) von den Toten zurückkehrt. Doch stehen die Geschwister vor einem Problem: Hier haben sie ihre gesamten Superkräfte verloren.

Schaut hier den Teaser-Trailer zu The Umbrella Academy Staffel 4:

The Umbrella Academy - S04 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Showrunner Steve Blackman erklärte bereits, dass er die Geschichte in Staffel 4 zu einem passenden Abschluss bringen will. Wir dürfen also gespannt sein, was die letzten sechs Folgen von The Umbrella Academy nach dieser Katastrophe für uns bereithalten.

In der finalen Staffel erwartet uns ein letztes Wiedersehen mit dem Stamm-Cast um Elliot Page als Victor, Robert Sheehan als Klaus, Tom Hopper als Luther, Emmy Raver-Lampman als Allison, David Castaneda als Diego, Aidan Gallagher als Nummer 5 und Justin H. Min als Ben. Neu zum Cast stoßen unter anderem The Last of Us-Star Nick Offerman sowie David Cross (Arrested Development).

Zukunft von The Umbrella Academy nach Vorwürfen gegen Steve Blackman ungewiss

Das Umbrella Academy-Universum hätte ursprünglich in einem Spin-off weitergeführt werden sollen. Die Serie The Sparrow Academy wurde jedoch erst vor wenigen Wochen eingestampft. Grund dafür sind Vorwürfe gegen Showrunner Steve Blackman, der auch als kreative Kraft hinter der neuen Serie stehen sollte.

Ehemalige Crew-Mitglieder und Autor:innen von The Umbrella Academy warfen Blackman toxisches Verhalten am Set des Netflix-Hits vor. Gleich mehrere von Blackman geplante Projekte wurden daraufhin auf Eis gelegt, darunter auch die heiß erwartete Sci-Fi-Serie Horizon Zero Dawn. Ob das Umbrella Academy-Universum anderweitig fortgesetzt wird, steht bisher nicht fest.

