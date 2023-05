Nach dem zweiterfolgreichsten Netflix-Film aller Zeiten: Streamer schnappt sich Mega-Projekt mit Robert Downey Jr. und Robert Pattinson

Nach dem Erfolg von Don't Look Up schnappt sich Netflix das nächste Projekt von Adam McKay. Mit dabei: Robert Pattinson, Robert Downey Jr. und Amy Adams.

Die Weltuntergangs-Satire Don't Look Up mit Jennifer Lawrence und Leonardo DiCaprio gilt als Netflix' zweiterfolgreichster Film überhaupt. Entsprechend groß war die Neugier auf das nächste Projekt von Regisseur und Autor Adam McKay, der spätestens seit The Big Short Ensembles voller Hollywood-Größen um sich scharrt. So auch bei Average Height, Average Build mit Batman-Star Robert Pattinson und Ex-Iron Man Robert Downey Jr.

Netflix hat sich den Serienkiller-Film mit Robert Downey Jr. geschnappt

Dass McKay an dem Film mit Pattinson und Downey Jr. arbeitet, war schon länger bekannt, nur wo er veröffentlicht wird, blieb ein Geheimnis. Das hat sich geändert. Netflix hat das Projekt gekauft, wie der Branchendienst Deadline am Sonntag exklusiv meldete.

Pattinson spielt einen Killer, Downey Jr. will ihn auffliegen lassen

Bei Average Height, Average Build erwartet euch aber kein klassischer Serienkillerfilm oder Zodiac 2.0. Die Story klingt vielmehr nach einer Satire, die den Ausdruck "getting away with murder" wörtlich nimmt.

Robert Pattinson spielt einen Serienkiller, der seinem kranken Hobby in Ruhe nachgehen möchte. Deswegen engagiert er eine Lobbyistin (Amy Adams), die Gesetzesänderungen zu seinen Gunsten beeinflussen soll. Das Ziel: Man soll leichter mit Mord davon kommen. Dafür gibt sich der Serienkiller als Idealist mit hehren Zielen aus, verschleiert aber seine wahren Motive.

Bei Deadline wird als Referenzfilm Mr. Smith geht nach Washington genannt, ein Klassiker von Frank Capra, in dem James Stewart als unbedarfter Pfadfinder eher zufällig zum Senator ernannt wird und gegen die Korruption in Washington antritt. Robert Downey Jr. spielt in der düsteren Version davon einen Ex-Cop, der dem Killer auf der Spur ist.



Zur weiteren Besetzung dieses als "halb Komödie, halb Serienkillerfilm" (THR ) beschriebenen Projekts gehören Danielle Deadwyler (Till - Kampf um die Wahrheit) und Forest Whitaker (Rogue One) in noch unbekannten Rollen.

Adam McKay hat das Drehbuch geschrieben und führt Regie. Laut THR hat er den Film mehreren Studios und Streaming-Diensten angeboten, die sich aber nicht alle überzeugt zeigten. Das läge zum einen an der "gegenwärtigen Kino-Landschaft" in den USA, in der eine schwarze politische Komödie schwer zu verkaufen sei, und zum anderen an dem hochkarätigen und damit kostenintensiven Cast.

Netflix hat sich für diese Investition entschieden. Der Erfolg von Don't Look Up dürfte ein überzeugendes Argument gewesen sein. Der 2021 erschienene Film erzielte angeblich rund 360 Millionen Streaming-Stunden in den ersten 28 Tagen nach Veröffentlichung. Mehr schaffte nur Red Notice mit 364 Millionen.

Wann kommt der Film zu Netflix?

Average Height, Average Build hat noch keinen Starttermin bei Netflix. Adam McKay peilt einen Dreh im Sommer an, was eine Veröffentlichung im kommenden Jahr nahelegt.



Robert Pattinson wird erst 2024 wieder in einem Kinofilm auftreten, und zwar im Science-Fiction-Film Mickey 17 von Oscar-Preistäger Bong Joon-ho (Parasite).

Robert Downey Jr. werden wir hingegen schon im Sommer sehen. Dann wird er als Cast-Mitglied von Christopher Nolans Film Oppenheimer in die Rolle des real existierenden Geschäftsmannes Lewis Strauss schlüpfen, der als Mitglied der US-Atomenergiekommission in Konflikt mit der Hauptfigur gerät. Oppenheimer kommt am 20. Juli in die deutschen Kinos.