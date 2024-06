Nach Frankreich-Spiel läuft ein Lieblingsfilm von Tarantino im TV: Überragende und atemlose Monster-Action

Quentin Tarantino sagt, der Film habe ihn "weggeblasen". Ihr könnt euch heute selbst ein Bild davon machen, wenn die Monster-Action nach dem Frankreich-Spiel im TV läuft.

Wer Lust auf einen richtig spannenden Monster-Action-Film hat, sollte heute Nacht den Fernseher anwerfen. Dort könnt ihr nämlich The Host sehen, der nicht nur wirklich spannend ist, sondern auch durch Quentin Tarantino geadelt wurde. Der Kult-Regisseur war komplett begeistert von Joon-ho Bongs Durchbruchsfilm.

Worum geht's in der Monster-Action The Host?

Weil in einer US-Militäranlage im Jahr 2000 giftige Abwässer in Seouls Han-Fluss geleitet wurden, mutiert eine Art Fischwesen und wächst zu einer echten Bedrohung heran. Aber niemand ahnt, was unter der Wasseroberfläche lauert. Bis 2006, als das mittlerweile gigantische Monster auftaucht und beginnt, an Land für Tod und Chaos zu sorgen.

Unter anderem wird die junge Hyun-seo (Ko Ah-sung) von dem Monster entführt, aber die Polizei und das Militär wollen nicht nach dem jungen Mädchen suchen und glauben nicht an ihr Überleben. Ganz im Gegensatz zum Vater Gang-Doo (Song Kang-ho), der gemeinsam mit seinem Bruder Nam-il (Hae-il Park) und seiner Schwester Nam-Joo (Doona Bae) auf eigene Faust zu einer turbulenten Rettungsmission aufbricht.

MFA+ Hier seht ihr das fiese Fischmonster aus The Host in seiner ganzen Pracht.

The Host hat Parasite-Regisseur Joon-ho Bong international berühmt gemacht und wird von Quentin Tarantino gefeiert

The Host funktioniert nicht nur als Monster-Horror und Action-Film, sondern auch als Familiendrama, Komödie und Satire. Die Handlung pendelt stets zwischen absurden Situationen, Gesellschaftskritik, Spannung und Humor hin und her. Gleichzeitig sieht das Monster einfach nur herrlich fies aus.

Dementsprechend dürfte es eigentlich niemanden groß wundern, dass sich The Host innerhalb kürzester Zeit vom Geheimtipp zum internationalen Erfolg entwickelt hat.

Quentin Tarantino listet ihn als einen seiner Lieblingsfilme zwischen 1992 und 2009. Außerdem nannte er The Host "absolut wunderbar" und erklärte, der Film habe ihn "weggeblasen". Joon-ho Bong sei "wie Steven Spielberg zu seiner besten Zeit" (via The Hollywood Reporter ).

TV oder Stream: Wann und wo kommt The Host?

In der Nacht vom heutigen Freitag, dem 21. auf den 22. Juni 2024, läuft The Host ab 0:45 Uhr auf RTL 2. Der Film endet gegen 3:00 Uhr, eine Wiederholung gibt es erst einmal nicht.

Aber The Host lässt sich selbstverständlich auch online streamen. Zum Beispiel als Teil der Abo-Flatrate von Amazon Prime Video, aber ihr könnt euch den Film sonst auch bei Amazon, Google und Apple TV leihen oder kaufen.

Podcast: Die bisher besten Streaming-Filme 2024 bei Netflix, Amazon und Co.

Wir wagen einen ersten Blick zurück in das Streaming-Jahr 2024 und stellen euch die fünf besten Streaming-Filme vor, die bis dato bei Netflix, Amazon und Co. erschienen sind.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Knallharte Kampf-Action aus Deutschland, ein nachdenkliches Science-Fiction-Abenteuer mit Adam Sandler und neue Filme von gleich drei Regie-Größen: Im Streaming-Bereich gab es dieses Jahr schon einige starke Filme zu entdecken.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.