Western von Herr der Ringe-Star Viggo Mortensen kommt: Im ersten Trailer gibt es schon nach 15 Sekunden Tote

Herr der Ringe-Schauspieler Viggo Mortensen hat einen Western gedreht und im ersten Trailer des Abenteuers sprechen Kugeln bereits eine deutliche Sprache.

Als Aragorn in der Herr der Ringe-Trilogie sorgte Viggo Mortensen für Recht und Ordnung in Mittelerde. Jetzt schwingt sich der Star in seinem eigenen Western erneut aufs Pferd und verspricht im ersten Trailer zu The Dead Don’t Hurt ein außergewöhnliches Abenteuer.

Schaut hier den Trailer zum Western The Dead Don't Hurt

The Dead Don't Hurt - Trailer (English) HD

Herr der Ringe-Star Viggo Mortensen hat das Western-Abenteuer The Dead Don’t Hurt gedreht

Auch wenn es sich ein wenig so anhört, ist The Dead Don’t Hurt nicht der Titel des nächsten James Bond-Films, sondern der Name des Westerns, in den Herr der Ringe-Darsteller Viggo Mortensen viel von sich selbst gesteckt hat: Er ist nicht nur Hauptdarsteller und Regisseur, sondern auch Drehbuchautor, Produzent und Komponist. Die Pferdeliebe des Schauspielers ist seit den Herr der Ringe-Filmen und Hidalgo bekannt, jetzt nutzt er sie für sein neues Abenteuer. Im Trailer stirbt die erste Figur schon nach 15 Sekunden.

Viggo Mortensens The Dead Don’t Hurt spielt in den 1860er Jahren im amerikanischen Westen. Hier geht die unabhängige Vivienne Le Coudy (Vicky Krieps) eine Beziehung mit dem dänischen Immigranten Holger Olsen (Viggo Mortensen) ein und zieht mit ihm nach Nevada. Doch der Ausbruch des Amerikanischen Bürgerkriegs trennt das Paar und plötzlich sieht sich die zurückgebliebene Vivienne auf ihrem Land von einem korrupten Bürgermeister (Danny Huston) und dem gewalttätigen Sohn (Solly McLeod) eines mächtigen Ranchers (Garret Dillahunt ) bedroht. Als das Paar sich wiedersieht, ist nichts mehr so wie zuvor.



Für Viggo Mortensen ist der Western nach Falling (2020) sein zweites Regie-Projekt. Der Trailer von The Dead Don’t Hurt zeigt zwischen all den schönen Landschaftsaufnahmen bereits, dass der Herr der Ringe-Star nicht den klassischen Ansatz des Revolverhelden wählt, sondern in seiner Geschichte von Liebe, Rache und Vergebung auch Raum für seine zweite weibliche Hauptfigur lässt.

Nach der Weltpremiere auf dem Filmfestival von Toronto im letzten Herbst kommt The Dead Don’t Hurt in den USA am 31. Mai 2024 in die Kinos. Ein deutscher Starttermin ist noch nicht bekannt.

