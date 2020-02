Nach Joker: Joaquin Phoenix' nächster Film wird ganz anders

Nach Joker steht der nächste Film mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle schon fest. Seine kommende Rolle dürfte sich jedoch stark von seiner oscarprämierten Leistung unterscheiden.

Mit seiner Rolle als Arthur Fleck in Joker gelang Joaquin Phoenix jetzt ein Karriere-Meilenstein. Bei der diesjährigen Oscar-Verleihung wurde der Schauspieler für die Leistung in Todd Phillips' Film mit dem Oscar als Bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. Zuvor war Phoenix schon dreimal als Bester Neben- und Hauptdarsteller für Gladiator, Walk the Line und The Master nominiert.

Nach dem Oscar-Sieg müssen Fans des talentierten Schauspielers jedoch nicht allzu lange auf ein neues Joaquin Phoenix-Projekt warten. Der nächste Film mit ihm in der Hauptrolle ist bereits abgedreht und könnte noch dieses Jahr ins Kino kommen. Mit Joker hat die bislang bekannte Handlung aber nicht mehr viel zu tun.

Erste Details zum neuen Film mit Joaquin Phoenix

Auch wenn der Titel noch nicht offiziell bestätigt wurde, soll der nächste Film mit Joaquin Phoenix C'mon C'mon heißen. Regie führte bei dem Drama Mike Mills, der zuletzt Spielfilme wie Beginners und Jahrhundertfrauen oder den Kurzfilm I Am Easy to Find zu dem gleichnamigen Album der Band The National inszenierte.

Wie Deadline berichtet, spielt Phoenix in C'mon C'mon einen Künstler, der sich um seinen frühreifen Neffen kümmern muss. Als sich beide auf eine Reise durch das Land begeben, öffnen sich beide füreinander. Offenbar dreht sich das Drama am Rande auch um psychische Erkrankungen, da der Vater des Jungen an einer bipolaren Persönlichkeitsstörung leiden soll.

Neben Phoenix sind für C'mon C'mon aktuell noch Woody Norman, Gaby Hoffman und Kenneth Kynt Bryan als Cast-Mitglieder bekannt. Einen Kinostart hat das Drama noch nicht.

Als nächstes wird das verantwortliche Studio A24 auf dem European Film Market bei der Berlinale 2020 nach einem Verleiher suchen. Da der Film wohl schon fertig ist, steht einem Kinostart noch dieses Jahr also nicht viel im Weg.

Freut ihr euch schon auf den nächsten Film mit Joaquin Phoenix?