Nach Lost in Translation: Bill Murray endlich wieder mit Sofia Coppola vereint

Mit Lost in Translation feierten Sofia Coppola und Bill Murray einen ihrer jeweils größten Erfolg. Nun haben sie sich für einen neuen Film zusammengeschlossen. Hier ist der Trailer zu On the Rocks.

Sofia Coppola hat sich in den vergangenen Jahren als eine der aufregendsten Regisseurinnen etabliert. Mit ihrem neusten Film schließt sich ein kleiner Kreis, denn für On the Rocks hat sich Sofia Coppola wieder mit Bill Murray zusammengeschlossen, mit dem sie 2003 ihren bis dato besten Film umgesetzt hat: Lost in Translation.

Damals erzählte Sofia Coppola die Geschichte von zwei Menschen, die sich in Einsamkeit und Fremde fanden. Bill Murray spielte die Rolle eines Schauspielers, der - nur bedingt motiviert - für eine Whiskey-Werbung nach Tokio reiste, während Scarlett Johansson eine junge Frau verkörperte, die ähnlich ziellos durch die Straßen der Metropole wanderte.

Erster Trailer zu On the Rocks von Sofia Coppola

In On the Rocks übernimmt nun Rashida Jones die Rolle einer jungen Familienmutter, die fürchtet, dass ihr Mann, Dean (Marlon Wayans), fremdgeht. Bill Murray spielt derweil den Part ihres Vaters, der auf die Idee kommt, Dean einfach zu beschatten. Erneut finden somit bei Sofia Coppola zwei Menschen in einer ungewöhnlichen Situation (wieder) zueinander.

Schaut euch den Trailer zu On the Rocks an:

On the Rocks - Trailer (English) HD

On the Rocks wird exklusiv auf Apple TV+ erscheinen. Sofia Coppola arbeitet nicht zum ersten Mal mit einem Streaming-Dienst zusammen. 2015 inszenierte sie das knapp einstündige Netflix-Special A Very Murray Christmas, in dem ebenfalls Bill Murray zu sehen war. Nun dürfen wir uns auf den nächsten richtigen Spielfilm von den beiden freuen.

Wann On the Rocks veröffentlicht wird, ist bisher noch unklar.

